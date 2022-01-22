Март Хельме против выхода Эстонии из кольца БРЭЛЛ: без России мы не справимся

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе прошла акция протеста, организованная партией EKRE, в связи с ростом цен на энергоносители. Март Хельме считает, что часть людей пришла на площадь, чтобы поддержать партию EKRE, а часть — выразить протест в связи с резким скачком цен на электричество.

"Я думаю, что здесь многие люди — члены нашей партии и те, кто поддерживают нашу партию. Поддерживают не только наш призыв по поводу снижения цен на электричество, но и другие программы. Ясно, что цены [на энергоносители], которые все выше и выше раздражают общество", — комментирует Хельме.

”Без России мы не сможем справиться”, — говорит Хельме, который уверен, что будущее эстонских энергосистем без российских будет сложное.

”Какое — мне трудно сказать, потому что я не инженер”, — заключает Хельме.

Эстония вместе с Латвией и Литвой намерена выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия , Россия, Эстония, Латвия, Литва) к 2025 году.