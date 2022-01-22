Эстонка впервые вышла в 1/8 финала Australian Open!

Кайя Канепи обыграла австралийскую Мэддисон Инглис 2:6, 6:2, 6:0 и вошла в число 16 лучших теннисисток мира.

36-летняя эстонка 13-й раз играет в основной сетке Australian Open (первый был в 2007-м) и впервые вышла во вторую неделю. На всех остальных ”Шлемах” Канепи добиралась до четвертьфинала.

”Я никогда не думала, что мне будет так нравиться играть в Австралии, как сейчас. Почти в конце карьеры.

В начале матча она очень хорошо играла, и я думала, что победить будет сложно. Но я старалась просто держать мяч в игре”, — прокомментировала победу эстонкa.

Теперь Канепи сыграет с Ариной Соболенко или Маркетой Вондроушовой.