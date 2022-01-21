ЧП и криминал
21.01.2022, 17:22

Мужчина занимался самоудовлетворением в поезде Таллинн-Кехра

 
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Tanel Meos

Вечером 8 января в поезде Elron 38-летний мужчина занимался самоудовлетворением. На основании заявления одного из пассажиров полиция выписала нарушителю порядк штраф, пишет Maaleht.

По сообщению Пыхьяской префектуры, инцидент произошел после девяти часов в поезде, следовавшем из Таллинна в Кехра.

Штраф был выписан в порядке ускоренного производства. Полиция озвучит сумму штрафа, когда решение вступит в законную силу. Сражи порядка отмечают, что в год они получают несколько сообщений о подобных случаях.

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