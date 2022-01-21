Мужчина занимался самоудовлетворением в поезде Таллинн-Кехра

По сообщению Пыхьяской префектуры, инцидент произошел после девяти часов в поезде, следовавшем из Таллинна в Кехра.

Штраф был выписан в порядке ускоренного производства. Полиция озвучит сумму штрафа, когда решение вступит в законную силу. Сражи порядка отмечают, что в год они получают несколько сообщений о подобных случаях.

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