”Когда начнется война?” Алар Карис выступил с заявлением

"Вчера вечером журналист начал одно свое интервью вопросом «Когда начнется война?»

Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх.

Во время своих зарубежных визитов, включая и последний в Швецию, я ощущал, что обеспокоена на самом деле вся Европа, которая находится в поиске диалога для смягчения напряженности. Но я не знаю ответа на вопрос журналиста. Конечно, я хочу, чтобы дипломатические усилия принесли свои плоды и войны не было. В то же время ситуация вокруг Украины в результате действий России остается крайне напряженной. Надеясь на то, что Россия не начнет новой атаки на Украину, мы в действительности не знаем, что произойдет в ближайшие недели и месяцы. Эстония вместе с союзниками постоянно и внимательно следит за ситуацией, у нас есть для этого глаза и уши, и мы готовы реагировать быстро и точно.

Но я знаю, что Эстония сделала всё, чтобы наша безопасность была гарантирована и мы не испытывали страха. Эстония – страна Европейского союза и НАТО. Россия не нападет на Европейский союз и НАТО.

Но требование России «повернуть историю вспять и вернуться в 1997 год, иначе…» – это политическая атака против НАТО. И этой атаке мы уверенно противостоим.

После 1997 года в НАТО вошли Албания, Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Черногория, Польша, Северная Македония, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия. 14 государств, почти половина нынешнего состава НАТО.

Возврат истории к 1997 году, т.е. в период до момента расширения НАТО на восток, немыслим, и этого не случится, потому что такого решения НАТО не примет. Это означало бы конец деятельности НАТО, как и Европейского союза, потому что многие страны входят в обе организации. Конечно, за пределами этих союзов есть страны, которые желают развала НАТО и ЕС, действуют во имя этого, угрожают, предъявляют ультиматумы. Не пройдет.