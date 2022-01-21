Предприятия требуют от правительства компенсации ущерба и срочного пересмотра ограничений

Также ассоциация просит незамедлительно пересмотреть связанные со временем работы ограничения и разрешить наряду с сертификатами безопасности использовать и тестирование.

Предприниматели отмечают, что энергетический кризис усугубил ситуацию, поскольку расходы на энергоносители выросли ”до небес”. Это губительно влияет на все сферы бизнеса: от туризма до сельского хозяйства. Есть сектора, которые оказались в наиболее выигрышном положении (например, э-торговля), но некоторые сферы практически умирают.

Свою негативную роль играют и растущие расходы на рабочую силу.

Отмечается, что то, что у экономики "на бумаге" дела идут хорошо, нельзя переносить в реальность, особенно говоря о тех предприятиях, что вынуждены действовать в ограниченных условиях.