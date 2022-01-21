ФОТО | Грузовик перекрыл шоссе Таллинн-Нарва

Возле поселка Хальяла, недалеко от Раквере, грузовой автомобиль Scania выехал на встречную полосу и съехал в кювет, передают очевидцы. Движение на данном участке до сих пор нарушено. На месте работают спасатели и полиция.

Как сообщают автомобилисты, дорога очень скользкая. "Мы выехали в 7 утра, дороги не чищены. Сугробы навалены на дороге, скорее всего снег надуло с полей. Машины ехали очень медленно. Ближе к Таллину, когда началось двухполосное движение, стало уже получше", — сказала RusDelfi Мая.

Метеорологи предсказывают до 18 сантиметров снега на Северо-Востоке страны. Многие шоссе завалило снегом. Метель обещают весь день, также в субботу. Температура чуть ниже нуля.