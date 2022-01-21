21.01.2022, 08:40
В гараже в Ивангороде обнаружено 103 упаковки эстонского сыра(8)
Foto: Anni Õnneleid
Сотрудники Кингисеппской таможни провели проверочные мероприятия помещений и территорий в Ивангороде. В одном из гаражей, оборудованном под склад, выявлено 103 упаковки запрещенного к реализации сыра, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ.
В результате проверки изъят 51 кг санкционного сыра торговых марок ”Valio”, ”Alma”, ”Estover”. На заводских упаковках указана страна происхождения Эстония.
Гаражное помещение принадлежит гражданину Российской Федерации, который в поле зрения таможенников попадает уже не в первый раз.
Товар изъят и передан в Россельхознадзор для последующего уничтожения.