20.01.2022, 21:59
Метеослужба предупреждает жителей Сааремаа и Хийумаа о шторме, который может привести к отключению электроэнергии и нарушению паромного сообщения
Foto: Irina Mägi
По данным метеослужбы, шторм, который начнется в четверг вечером, также может нарушить паромное сообщение.
”Чрезвычайно сильные порывы ветра могут вызывать шторм и отключение электроэнергии, особенно на островах, — предупредила метеорологическая служба. — Паромное движение также может быть нарушено”.
Температура воздуха опустится ниже нуля, а дороги покроются льдом. К вечеру ожидается метель.
В пятницу ночью по всей Эстонии продолжит идти снег с метелью, а скорость северо-западного и северного ветра на материке достигнет 17 метров в секунду, на побережье — до 23 метров в секунду, а на островах — до 28 метров в секунду.