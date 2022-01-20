Метеослужба предупреждает жителей Сааремаа и Хийумаа о шторме, который может привести к отключению электроэнергии и нарушению паромного сообщения

”Чрезвычайно сильные порывы ветра могут вызывать шторм и отключение электроэнергии, особенно на островах, — предупредила метеорологическая служба. — Паромное движение также может быть нарушено”.

В пятницу ночью по всей Эстонии продолжит идти снег с метелью, а скорость северо-западного и северного ветра на материке достигнет 17 метров в секунду, на побережье — до 23 метров в секунду, а на островах — до 28 метров в секунду.