Новости Эстонии
20.01.2022, 21:59

Метеослужба предупреждает жителей Сааремаа и Хийумаа о шторме, который может привести к отключению электроэнергии и нарушению паромного сообщения

 
Jaanuaritorm Saaremaal 2022, plekkkatus ja mahalangenud puud
Foto: Irina Mägi

По данным метеослужбы, шторм, который начнется в четверг вечером, также может нарушить паромное сообщение.

На западном побережье Хийумаа и Сааремаа объявлено штормовое предупреждение.

”Чрезвычайно сильные порывы ветра могут вызывать шторм и отключение электроэнергии, особенно на островах, — предупредила метеорологическая служба. — Паромное движение также может быть нарушено”.

Температура воздуха опустится ниже нуля, а дороги покроются льдом. К вечеру ожидается метель.

В пятницу ночью по всей Эстонии продолжит идти снег с метелью, а скорость северо-западного и северного ветра на материке достигнет 17 метров в секунду, на побережье — до 23 метров в секунду, а на островах — до 28 метров в секунду.

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