Правительство дополнительно инвестирует в укрепление безопасности Эстонии 380 миллионов евро(45)
”Ситуация с безопасностью резко ухудшилась, в Европе разразился крупнейший кризис безопасности за последние 30 лет”, — констатировала премьер-министр Кая Каллас. ”Эстонии сегодня война не грозит напрямую, но угрожающий характер требований России и ее поведение на границе с Украиной являются серьезным сигналом об опасности для всех. Оборонный бюджет на текущий год стал крупнейшим в истории Эстонии, оборонные расходы составляют 2,3 процента ВВП, но, поскольку напряжение в нашем регионе достигло крайнего накала, мы в правительстве единодушно сочли необходимым направить на тотальную государственную оборону более 380 миллионов евро дополнительно в ближайшие годы, чтобы мы смогли более быстро и эффективно реагировать как на военные, так и на гибридные угрозы”, — добавила она. Премьер-министр подчеркнула, что решения правительства в сфере обороны являются знаковыми: ”Они служат сигналом для всех остальных, что мы серьезно относимся к нашей безопасности и готовы доказать это не только словом, но и делом”.
Из согласованных сумм 340 миллионов евро запланированы непосредственно на укрепление обороноспособности Эстонии за счет пополнения запасов Сил обороны. Более 40 миллионов евро правительство направит на развитие невоенной государственной обороны. Более 32 миллионов евро из этой суммы пойдет на инвестиции в юрисдикцию Министерства внутренних дел, что должно повысить способность распознавать опасность и реагировать на нее, позволит укрепить охрану границы и гражданскую оборону, а также возможности мониторинга, проведения эвакуации и препятствования массовому нелегальному пересечению границы. Кроме того, улучшатся возможности обеспечения дипломатической службы безопасной связью, что крайне необходимо в период кризиса, и способность государства оповещать население в кризисной ситуации.
По словам министра обороны Калле Лаанета, в ситуации, когда безопасность в регионе постоянно ухудшается, важно повысить нашу готовность к обороне и сдерживанию. ”Укрепление готовности сегодня является нашей важной задачей. На дополнительные средства мы пополним запасы боеприпасов для всех видов вооружения Сил обороны и еще улучшим систему предупреждения”, — сказал министр обороны. Лаанет подчеркнул, что пополнение запасов особенно важно в сложившейся ситуации с безопасностью, когда спрос может вырасти, поэтому цель — довести запланированные закупки до стадии подписания договора в течение пары месяцев.
По словам министра внутренних дел Кристиана Яана, поддержка внутренней безопасности укрепляет развитие государственной обороны. Это значит, что в дальнейшем больше внимания будет уделяться также развитию невоенных возможностей. ”Это и есть тотальная государственная оборона. Как военная, так и невоенная составляющие формируют единую готовность к сдерживанию и обороне”, — отметил министр внутренних дел. ”На дополнительные средства мы сможем продолжить развитие своих возможностей. Наша цель — как можно раньше напасть на след опасности, предупредить ее, а при необходимости отразить угрозу конституционному строю и независимости Эстонии и избежать эскалации ситуации”.
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс пояснила, что улучшение возможностей безопасной связи для дипломатических служб крайне необходимо в кризисной ситуации. ”Дополнительные средства, выделенные Министерству иностранных дел, в нынешней сложной обстановке нужны в первую очередь для повышения информационной безопасности и обеспечения безопасной связи для диалитических представительств. Министерству необходимо в ускоренном порядке обеспечить свое соответствие всем требованиям информационной безопасности, и важно, чтобы информацию, поступающую от наших самых важных партнеров в сфере безопасности — ЕС и НАТО, — можно было обрабатывать и передавать беспрепятственно, постоянно и в соответствии с самыми передовыми требованиями безопасности”, — сказала министр.
Премьер-министр Кая Каллас в связи с напряженной ситуацией с безопасностью в Европе сделала вчера политическое заявление, в котором внесла предложения по укреплению безопасности Эстонии. С заявлением премьер-министра в переводе на русский язык можно ознакомиться здесь.