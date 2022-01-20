Правительство дополнительно инвестирует в укрепление безопасности Эстонии 380 миллионов евро

”Ситуация с безопасностью резко ухудшилась, в Европе разразился крупнейший кризис безопасности за последние 30 лет”, — констатировала премьер-министр Кая Каллас. ”Эстонии сегодня война не грозит напрямую, но угрожающий характер требований России и ее поведение на границе с Украиной являются серьезным сигналом об опасности для всех. Оборонный бюджет на текущий год стал крупнейшим в истории Эстонии, оборонные расходы составляют 2,3 процента ВВП, но, поскольку напряжение в нашем регионе достигло крайнего накала, мы в правительстве единодушно сочли необходимым направить на тотальную государственную оборону более 380 миллионов евро дополнительно в ближайшие годы, чтобы мы смогли более быстро и эффективно реагировать как на военные, так и на гибридные угрозы”, — добавила она. Премьер-министр подчеркнула, что решения правительства в сфере обороны являются знаковыми: ”Они служат сигналом для всех остальных, что мы серьезно относимся к нашей безопасности и готовы доказать это не только словом, но и делом”.

Из согласованных сумм 340 миллионов евро запланированы непосредственно на укрепление обороноспособности Эстонии за счет пополнения запасов Сил обороны. Более 40 миллионов евро правительство направит на развитие невоенной государственной обороны. Более 32 миллионов евро из этой суммы пойдет на инвестиции в юрисдикцию Министерства внутренних дел, что должно повысить способность распознавать опасность и реагировать на нее, позволит укрепить охрану границы и гражданскую оборону, а также возможности мониторинга, проведения эвакуации и препятствования массовому нелегальному пересечению границы. Кроме того, улучшатся возможности обеспечения дипломатической службы безопасной связью, что крайне необходимо в период кризиса, и способность государства оповещать население в кризисной ситуации.