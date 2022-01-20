Президент Карис на встрече с главой парламента Швеции: безопасность региона Балтийского моря — это не предмет торга

"Безопасность региона Балтийского моря — это не предмет торга. Требования России нельзя принимать всерьез, — сказал президент Карис после заседания. — Швеция — очень важный партнер для Эстонии и НАТО, и у нас схожее видение того, что такое безопасность Европы".

"НАТО и страны Европейского союза готовы к дипломатии и диалогу с Россией во всех допустимых форматах. Мы считаем, что можно разговаривать друг с другом без угроз, что концентрация российских войск на украинских границах совершенно неприемлема, и поэтому мы призываем Россию к деэскалации", — добавил глава государства.

Он также рассказал о текущем состоянии двусторонних отношений, сотрудничестве в экономике, образовании и других областях. "У нас замечательные дружеские многовековые отношения, мы многое создали вместе и вместе смотрим в будущее. Мы мечтаем о сильной, единой, экологичной Европе. Швеция — очень важный партнер для Эстонии, и крайне важно развивать двусторонние отношения как в формате Северо-Балтийского региона, так и в рамках более широкого международного сотрудничества", — считает глава государства. Участие Эстонии в рамках избранного членства в Совете Безопасности ООН и в других международных организациях является ярким примером тесных отношений между двумя странами на международном уровне. "Только вместе мы можем продвигать наши общие интересы и интересы всего региона, вместе созидать самый интегрированный, устойчивый и технологичный регион в мире", — заверил президент.

В среду и четверг президент Карис находится с рабочим визитом в Стокгольме. Вчера глава государства встретился в Доме Эстонии с имеющей многовековую историю эстонской общиной. Сегодня президент Карис был на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и посетил Эстонскую школу в Стокгольме. Президент Карис также возложил венок к памятнику беженцам и почтил память погибших на пароме "Эстония".

Глава государства вернется в Эстонию сегодня вечером.