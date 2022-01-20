В серьезной аварии в Ярвамаа погиб водитель фургона

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Свена Янсона, на данный момент известно, что в столкнулись фургон Mercedes-Benz и грузовой автомобиль MAN. Водитель фургона получил настолько серьезные повреждения, что скончался на месте.

"Медики, спасатели и полицейские сейчас работают на месте происшествия, чтобы помочь еще двум пострадавшим в аварии. Полицейские регулируют движение и занимаются выяснением обстоятельств ДТП", — сказал Янсон.

Из-за ДТП движение на шоссе значительно нарушено и возникли пробки. Полиция направляет движение в объезд.