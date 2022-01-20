Новости Эстонии
20.01.2022, 18:08

В серьезной аварии в Ярвамаа погиб водитель фургона

 
Küünal
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня примерно в 17.05 Центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП в деревне Корба Явраского уезда на 78-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. В столкновении фургона и грузового автомобиля погиб водитель фургона.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Свена Янсона, на данный момент известно, что в столкнулись фургон Mercedes-Benz и грузовой автомобиль MAN. Водитель фургона получил настолько серьезные повреждения, что скончался на месте.

"Медики, спасатели и полицейские сейчас работают на месте происшествия, чтобы помочь еще двум пострадавшим в аварии. Полицейские регулируют движение и занимаются выяснением обстоятельств ДТП", — сказал Янсон.

Из-за ДТП движение на шоссе значительно нарушено и возникли пробки. Полиция направляет движение в объезд.

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