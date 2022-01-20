ФОТО | Вируский уездный суд признал троих мужчин виновными в осквернении трупа

Амир Мухаметшафиков был приговорен к семи месяцам лишения свободы, включая три дня предварительного заключения. Игорь Коновалов и Виктор Виноградов были приговорены к четырем месяцам лишения свободы, включая два дня предварительного заключения. Приговор не будет приведен в исполнение, если мужчины не совершат нового умышленного преступления в течение испытательного периода сроком в один год.

Кроме того суд обязал мужчин выплатить государству судебные издержки: 1 582,50 евро Амиру Мухаметшафикову, 2 493,20 евро Игорю Коновалову и 2 664,60 евро Виктору Виноградову.

Решение в силу не вступило.

Согласно обвинительному заключению, 11 января 2019 года в Кохтла-Ярве Амир Мухаметшафиков, Игорь Коновалов и Виктор Виноградов положили тело зажатого задним люком самосвала и скончавшегося в результате этого мужчину в легковой автомобиль, отвезли труп в волость Алутагузе, выбросили его в сугроб и уехали.

Не сообщив о смерти человека и оставив его тело на обочине дороги в неподобающем месте, обвиняемые проявили особое пренебрежение к человеческим останкам, и их обращение с ними не соответствует общепринятым социальным нормам.

Проверка, были ли обвиняемые связаны с несчастным случаем на производстве, проходила в ходе досудебного разбирательства, однако эта версия не подтвердилась, связь обвиняемых со смертью потерпевшего установлена не была.