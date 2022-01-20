Финская полиция конфисковала 580 тысяч доз амфетамина. Доставкой наркотиков из Нидерландов занимались граждане Эстонии

Полиция Восточной Уусимаа раскрыла состоящую из финнов и эстонцев организованную преступную группу, которая занималась незаконным ввозом наркотических средств. Согласно версии полиции, члены ОПГ доставили из Нидерландов через Эстонию в Финляндию 165 килограммов амфетамина на общую стоимость в четыре миллиона евро.

Стражам порядка удалось конфисковать партию в 113 килограммов амфетамина, что составляет примерно 580 тысяч доз, и 103 грамма кокаина. Это одна из самых крупных партий, продажу которой удалось предотвратить полиции Финляндии.

Следователи подозревают, что в состав преступной группы входило шесть человек. Руководством занимались двое финнов — 1991 и 1992 года рождения. Расчеты с поставщиками в Голландии велись в криптовалюте. Деньги на приобретение наркотиков были взяты из средств логистической компании, которой руководил один из лидеров ОПГ. Остальные четверо подозреваемых — граждане Эстонии, часть из которых проживает в Финляндии.