Новости Эстонии
20.01.2022, 12:30

Таллинн в целях экономии раньше обычного снимет зимние украшения

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Foto: Andres Putting
На фоне стремительного роста цен на электричество, городу приходится искать возможности энергосбережения. В качестве одной из мер решено убрать зимнее освещение раньше, чем планировалось – к работам уже приступили.

”В городе установлено более 300 элементов зимнего декоративного освещения, и обычно они радовали горожан как минимум до наступления Дня независимости Эстонии, частично до начала весны. Однако в этом году, чтобы снизить расходы на электроэнергию, решено убрать их уже в январе. Сняв праздничные украшения на месяц раньше, городу удастся сэкономить до 55 000 евро, — пояснил вице-мэр Владимир Свет. — Сначала будут убраны тематические световые декорации и украшения фонарных столбов, в последнюю очередь снимут украшающие парковые дорожки и зеленые зоны гирлянды. Инсталляция на площади Вабадузе уже демонтируется”.

Владимир Свет подчеркнул, что Таллинн не сокращает объем освещения улиц, поскольку это сделало бы движение небезопасным как для пешеходов, так и для других участников движения. Это также снизило бы доступность общественного пространства.

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