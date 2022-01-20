Таллинн в целях экономии раньше обычного снимет зимние украшения

”В городе установлено более 300 элементов зимнего декоративного освещения, и обычно они радовали горожан как минимум до наступления Дня независимости Эстонии, частично до начала весны. Однако в этом году, чтобы снизить расходы на электроэнергию, решено убрать их уже в январе. Сняв праздничные украшения на месяц раньше, городу удастся сэкономить до 55 000 евро, — пояснил вице-мэр Владимир Свет. — Сначала будут убраны тематические световые декорации и украшения фонарных столбов, в последнюю очередь снимут украшающие парковые дорожки и зеленые зоны гирлянды. Инсталляция на площади Вабадузе уже демонтируется”.