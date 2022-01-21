Скачки цен на отопление: в ближайшие месяцы в десятках регионов Эстонии стоимость обогрева жилья станет еще выше

Крупнейший производитель тепловой энергии Utilitas с 1 февраля вновь повысит цены на отопление в Таллинне, Маарду, Рапла, Хаапсалу и Йыгева. В первых двух городах цена вырастет до 97,15 евро за мегаватт-час (цены не включают налог с оборота, если не указано иное). Отопление, предоставляемое Utilitas в Хаапсалу, после нового повышения будет самым дешевым — 61,30 евро.

Однако Utilitas — не самый дорогой производитель тепла в Эстонии. Например, компания Adven Eesti AS, которая обеспечивает централизованное теплоснабжение в нескольких районах Таллинна и в других частях Эстонии, повысит цену в таллиннской зоне Кесклинн-Пирита с 145,93 до 159,53 евро с 20 января и до 181,13 евро с 1 февраля. Это означает, что с учетом налога их клиенты в марте получат счет на 217,36 евро за мегаватт-час.

И это еще не все.