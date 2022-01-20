На сайтах и ​​в приложениях государственного сектора выявлен ряд недочетов

В конце декабря Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) опубликовал отчет, в котором представлен обзор т.н цифровой доступности государственного сектора Эстонии в 2021 году. В общей сложности с точки зрения цифровой доступности с октября по декабрь 2021 года были проверена 102 веб-домена и 7 мобильных приложений.

”Веб-сайты, как правило, более или менее доступны для всех, в том числе и для людей с особыми потребностями. Но, во многих доменах и их подразделениях есть требующие дополнительного внимания аспекты. Ситуация с мобильными приложениями несколько хуже, потому что особенности приложений могут затруднять их использование людьми с особыми потребностями”, — пояснил Харри Пускар, главный специалист по цифровой доступности TTJA.

Одним из наиболее распространенных недочетов является связанное между собой представление текстов, данных и других частей информации. Пускар пояснил: ”Например, как в Интернете, так и в приложениях могут быть не выделены в достаточной мере заголовки, что затрудняет понимание контента пользователями”. Тем не менее, по мнению Пускара, большинство приведенных недочетов имеет место быть из-за недостаточной информированности. ”Цифровая или дигитальная доступность — это относительно новая область в Эстонии, и TTJA в будущем будет уделять большое внимание повышению осведомленности в этой сфере”, — добавил Пускар.

Мониторинг проводился в соответствии с Европейским стандартом цифровой доступности EN 301 549, соблюдение которого является обязательным для веб-сайтов и приложений государственного сектора в государствах-членах Европейского Союза с 2019 года. Такой мониторинг является первым всеобщим и масштабным мониторингом цифровой доступности веб-сайтов и приложений государственного сектора Эстонии.

Отчет был представлен в Европейскую комиссию и доступен на веб-сайте TTJA.