Хярма: в конце месяца коронавирусом могут заражаться 6000 человек в день

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в программе " Ringvaade " на ETV , что последние цифры были ожидаемы: "Мы движемся в соответствии с прогнозом. В начале января прогнозировали на эту неделю где-то 3000 случаев заражения в сутки, так и есть".

На данный момент болезнь разносят школьники, вернувшиеся с каникул. "Теперь нужно дать время, чтобы школьное тестирование, так сказать, начало действовать на ограничение распространения инфекции. Теперь детей регулярно тестируют. Те, кому назначена изоляция, прерывают инфекционную цепочку. Каждую неделю это должно все больше помогать нам стабилизироваться заболеваемость среди детей в школах. Однако какое-то время нам придется потерпеть дни с высокой заболеваемостью", — сказала Хярма и добавила, что потребность в стационарном лечении неизбежно возрастет.

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