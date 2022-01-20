Осторожно! Мошенники предлагают "помощь" в оформлении ходатайств о компенсации счетов(4)
В стране началась подача ходатайств о компенсации роста цен на энергоносители, чем не преминули воспользоваться и мошенники, сообщает Eesti Päevaleht.
"Уже появились люди, которые предлагают так называемую помощь, т.е. мошенники, которые приходят к пожилым людям и говорят, что могут помочь оформить пособие, только нужно дать им ИД-карту и ПИН-код, и тогда не придется ходить самому", — сказал вице-председатель комиссии Рийгикогу по социальным вопросам Хелмен Кютт. На прошлой неделе к нему с этой проблемой обратился мужчина из Вильянди и попросил совета, что делать. ”Конечно же, я посоветовал ему не принимать эту ”помощь”, и сделка не случилась. Не знаю точно, что хотел сделать предложивший эту ”помощь” человек, но свои ПИН-коды в любом случае нельзя давать никому. В подобных случаях рекомендую общаться в полицию”, — сказал Кютт.
”Заявлений о возможном мошенничестве, касающемся компенсации расходов на электроэнергию, пока не поступало, но в любом случае следует сохранять бдительность”, — подчеркнул в свою очередь руководитель службы по борьбе с кибер- и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.
”Например, нам уже поступили сообщения о мошеннических письмах, в которых говорится о ”получении пособия”. По ссылкам в этих электронных письмах переходить нельзя, как и вводить какие-либо данные. Самый верный способ — отправить такое письмо в спам и заблокировать отправителя”, — сказал Кельт.
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