20.01.2022, 09:42
Кайя Канепи вышла в третий круг австралийского турнира Большого шлема
Foto: Martin Pedaja
Эстонская теннисистка Кайя Канепи обыграла чешку Мари Бузкову во втором круге турнира Большого шлема в Австралии — 6:2, 7:6.
Исход противостояния 36-летней Канепи и 23-летней Бузковой определил тай-брейк второго сета, который с легкостью выиграла Кайя — 7:3.
В третьем круге наша теннисистка встретится с хозяйкой корта, австралийкой Мэддисон Инглис.
В первом круге Инглис сотворила пока что главную сенсацию турнира, обыграв финалистку US Open, канадку Лейлу Фернандес.