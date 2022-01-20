Кайя Канепи вышла в третий круг австралийского турнира Большого шлема

Исход противостояния 36-летней Канепи и 23-летней Бузковой определил тай-брейк второго сета, который с легкостью выиграла Кайя — 7:3.

В третьем круге наша теннисистка встретится с хозяйкой корта, австралийкой Мэддисон Инглис.

В первом круге Инглис сотворила пока что главную сенсацию турнира, обыграв финалистку US Open, канадку Лейлу Фернандес.