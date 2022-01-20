Подача налоговых деклараций не за горами: проверьте свои документы и PIN-коды!
Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей декларации о доходах физического лица необходимо проверить наличие действующих документов и ПИН-кодов. Когда документы и ПИН -коды в порядке, подача декларации в интернете занимает всего лишь несколько минут.
"Мы начнем принимать декларации о доходах физических лиц уже с 15 февраля. Чтобы подать декларацию максимально удобным для себя образом, у человека должна быть действующая ID-карта, Smart-ID, Mobiil-ID или действующий в странах ЕС e-ID вместе с подходящими к документу ПИН-кодами. В этом году уже не получится войти в электронную среду Налогово-таможенного департамента e-MTA с помощью банковской ссылки", — говорит руководитель услуг электронного бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Казе. Также Казе напомнила, что с подачей декларации не стоит спешить, подать декларацию можно до 2 мая 2022 года. "Чтобы к моменту подачи декларации проблем не возникло , стоит уже сейчас проверить срок действия документов и наличие ПИН-кодов", — добавила Бритта Казе.
"ID-карта, которой скоро исполнится 20 лет, помогла Эстонии стать цифровым государством. На протяжении многих лет ID-карта развивалась и продолжает оставаться безопасным способом идентифицировать себя в интернете. Поскольку ID-карта является обязательным документом, она есть у большинства жителей Эстонии и готова к использованию как в физическом, так и в цифровом мире”, — сказала руководитель отдела электронной идентификации Департамента государственной инфосистемы Майу Нагель.
Координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам пояснила, что если ID-карта утратила действие и требуется новый документ, следует начать с посещения сайта iseteenindus.politsei.ee. „Если есть отвечающая требованиям фотография, действующие образец подписи и отпечатки пальцев, то подать ходатайство о новом документе можно всего за пару минут. Если фотографии, подписи или отпечатков пальцев нет, все это можно сделать в рабочие дни в дигикиоске в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Из дигикиоска данные автоматически попадут в базу данных сайта самообслуживания и можно подавать ходатайство о новом документе", — сказала Абрам.
"Если ID-карта в порядке, но ПИН-коды пропали, на сайт e-MTA можно зайти с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. Новые ПИН-коды ID-карты можно получить в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Если ваш документ выдан до 30 ноября 2018 года, отдельно от карты новые ПИН -коды заказать нельзя. В таком случае надо подать ходатайство о новой ID-карте, вместе с которой вам выдут и новые ПИН-коды", — сказала Абрам
Дополнительная информация: https://www.politsei.ee/ru/pin-kody-dokumenta-zabylis-ili-poteryalis.
При подаче ходатайства о новой ID-карте в обычном порядке документ будет готов в срок до 30 дней. Статус ходатайства можно проверить на сайте: https://www.politsei.ee/et/paringud/eesti-kodaniku-dokumendi-taotluse-staatus. Когда документ будет готов, клиент получит оповещение по э-почте. „Для получения документа советуем заранее забронировать время на сайте broneering.politsei.ee, таким образом вам не придется ждать в очереди и посещение бюро займет всего несколько минут", — сказала Абрам.
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