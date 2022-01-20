Подача налоговых деклараций не за горами: проверьте свои документы и PIN-коды!

"Мы начнем принимать декларации о доходах физических лиц уже с 15 февраля. Чтобы подать декларацию максимально удобным для себя образом, у человека должна быть действующая ID-карта, Smart-ID, Mobiil-ID или действующий в странах ЕС e-ID вместе с подходящими к документу ПИН-кодами. В этом году уже не получится войти в электронную среду Налогово-таможенного департамента e-MTA с помощью банковской ссылки", — говорит руководитель услуг электронного бюро Налогово-таможенного департамента Бритта Казе. Также Казе напомнила, что с подачей декларации не стоит спешить, подать декларацию можно до 2 мая 2022 года. "Чтобы к моменту подачи декларации проблем не возникло , стоит уже сейчас проверить срок действия документов и наличие ПИН-кодов", — добавила Бритта Казе.

"ID-карта, которой скоро исполнится 20 лет, помогла Эстонии стать цифровым государством. На протяжении многих лет ID-карта развивалась и продолжает оставаться безопасным способом идентифицировать себя в интернете. Поскольку ID-карта является обязательным документом, она есть у большинства жителей Эстонии и готова к использованию как в физическом, так и в цифровом мире”, — сказала руководитель отдела электронной идентификации Департамента государственной инфосистемы Майу Нагель.

Координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам пояснила, что если ID-карта утратила действие и требуется новый документ, следует начать с посещения сайта iseteenindus.politsei.ee. „Если есть отвечающая требованиям фотография, действующие образец подписи и отпечатки пальцев, то подать ходатайство о новом документе можно всего за пару минут. Если фотографии, подписи или отпечатков пальцев нет, все это можно сделать в рабочие дни в дигикиоске в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Из дигикиоска данные автоматически попадут в базу данных сайта самообслуживания и можно подавать ходатайство о новом документе", — сказала Абрам.