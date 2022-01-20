20.01.2022, 07:38
Странная авария: ехавший по тротуару автомобиль врезался в столб(1)
Foto: Kenno Soo
Вчера на Тартуском шоссе в Таллинне автомобиль врезался в фонарный столб. Кто был за рулем, пока не совсем ясно.
Авария произошла 19 января в 22:46 возле Леннуяамаа, 12 на Тартуском шоссе, где ехавший до этого по тротуару легковой автомобиль Mazda 6 врезался в фонарный столб. Находившаяся возле машины 51-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Точные обстоятельства выясняются. Также устанавливается, кто был за рулем автомобиля на момент аварии.
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