Странная авария: ехавший по тротуару автомобиль врезался в столб

Авария произошла 19 января в 22:46 возле Леннуяамаа, 12 на Тартуском шоссе, где ехавший до этого по тротуару легковой автомобиль Mazda 6 врезался в фонарный столб. Находившаяся возле машины 51-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Точные обстоятельства выясняются. Также устанавливается, кто был за рулем автомобиля на момент аварии.

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