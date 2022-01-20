Анетт Контавейт проиграла датчанке Таусон и покидает Australian Open

Для Таусон, в 2019-м выигравшей юниорский титул в Мельбурне, это был второй матч против соперницы из топ-10, и она одержала первую победу.

Датчанка, в прошлом году выигравшая два титула, впервые вышла в третий круг турнира ”Большого шлема”. Она пятый раз играет в основе ТБШ.

”Я даже не знаю, что сказать. Чувствовала себя отлично, слышала, что многие за меня болеют, и это придавало мне уверенности. И я провела очень хороший матч.

Перед матчем я не думала о победе — просто была рада выйти на корт и сыграть с Анетт, которая очень здорово провела последние несколько месяцев. Я хотела оценить свой уровень — и вот что вышло.

Сейчас я просто рада и верю, что всегда могут показывать такой теннис. Посмотрим, чем все кончится” — прокомментировала свою победу датчанка.

В третьем круге Таусон сыграет с Даниэль Коллинс из США.

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