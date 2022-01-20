Swedbank: высокие цены на энергоносители ударят по населению и бизнесу сильнее, чем предполагалось
В 2022 и 2023 годах Swedbank ожидает сильного роста мировой экономики, но сбои в глобальных цепочках поставок и дефицит рабочей силы замедлят его. Новые рекордные цифры заражений вынуждают страны всего мира вводить новые ограничения, но их влияние на экономику будет недолгим.
Ожидается, что экономический рост США, достигший 5,6% в прошлом году, замедлится в этом году до 3,7%. Однако экономический рост в зоне евро замедлится с 5,1 до 3,9 процента. Ожидается, что экономический рост в следующем году будет ниже 3% как в США, так и в еврозоне. Экономический рост Китая замедлился из-за сочетания таких факторов, как нулевая терпимость к распространению коронавируса, охлаждение сектора недвижимости и нехватка энергии. Swedbank прогнозирует 5-процентный экономический рост в Китае в этом и следующем году.
В ближайшие кварталы ожидается снижение инфляции, но нельзя исключать, что быстрый рост цен сохранится дольше. Это особенно касается Соединённых Штатов. Центральные банки приступили к нормализации своей денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система США завершит покупку активов в первом квартале этого года, и Swedbank прогнозирует, что процентные ставки начнут расти уже в марте. В общей сложности ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки четыре раза в этом году и дважды в следующем, доведя показатель до 1,75% к концу следующего года. Однако Европейский центральный банк не изменит процентные ставки в ближайшие два года, поскольку ожидается, что инфляция в еврозоне замедлится до уровня ниже 2% в следующем году. Однако дополнительные крупномасштабные покупки активов для смягчения последствий пандемии будут завершены в марте этого года.
Помимо того, что инфляция может оказаться более стабильной, чем прогнозировалось, существуют более серьёзные риски, связанные с геополитикой. Эскалация конфликта с Россией усугубит энергетический кризис в Европе и ударит по экономике сильнее, чем ожидалось. Это повлияет на внешнюю торговлю, на цену энергии и многих видов сырья и ухудшит перспективы экономического роста и рынка труда, в том числе в Эстонии.
Экономический рост Эстонии замедлится до тех же темпов, что наблюдаются и в других странах Балтии
В этом году экономический рост замедлится до более умеренных темпов. Личное потребление и чистый экспорт вносят наибольший вклад в экономический рост. Однако цены растут быстрее, чем в прошлом году. В то же время рост заработной платы ускоряется, а покупательная способность домохозяйств не снижается.
Эстонская экономика выросла за первые три квартала прошлого года на 8,5%. Оперативные статистические данные показывают, что сильный экономический рост продолжился в последнем квартале прошлого года, хотя и более медленными темпами. Дефицит рабочей силы обострился, проблемы с поставками остаются критическими, а цены на энергоносители резко выросли, но общее настроение в экономике Эстонии в декабре пока оставалось оптимистичным. Уверенность промышленных компаний в увеличении своих заказов и производства в ближайшие месяцы очень сильна, в то время как ожидания спроса в секторе услуг ослабли.
По прогнозу Swedbank, в этом году экономика Эстонии вырастет на 3,5%. Мы скорректировали рост в этом году немного в сторону понижения, поскольку высокие цены на энергоносители, вероятно, ударят по населению и бизнесу сильнее, чем мы ожидали в нашем предыдущем прогнозе два месяца назад. Хотя зарубежный спрос и в этом, и в следующем году ослабнет, он должен предоставить эстонским предприятиям хорошие экспортные возможности. В этом году частное потребление и чистый экспорт внесут наибольший вклад в экономический рост. В следующем году ожидается рост ВВП на 3,2%. Хотя штамм коронавируса омикрон привёл к очень большому количеству заражений, и в результате нагрузка на больницы увеличивается, мы не ожидаем значительного влияния на экономическую активность. Решения правительства в области экономической и фискальной политики в этом году будут всё больше зависеть от всеобщих выборов, которые состоятся в марте 2023 года.
Рост потребительских цен, ускорившийся в декабре до 12,2%, стал самым быстрым за последние 25 лет. Как и в большинстве других европейских стран, это произошло в основном из-за высоких цен на энергоносители. Высокие цены на энергоносители также приводят к росту цен на другие товары и услуги, в то время как высокий спрос и продолжающиеся перебои с поставками оказывают дополнительное давление на цены. По прогнозу Swedbank, рост цен в этом году ускорится до 6 процентов. Почти треть роста потребительских цен приходится на расходы, связанные с жильём, но рост цен на продукты питания и автомобильное топливо также оказывает большое влияние. Хотя в первом квартале этого года рост цен останется двузначным, ожидается, что он будет постепенно замедляться по мере потепления погоды и снижения спроса на энергию. Высокая сравнительная база в конце года также будет способствовать замедлению инфляции. По нашим оценкам, инфляция потребительских цен замедлится в 2023 году до 2,6%.
Сильный экономический рост увеличил спрос на рабочую силу, и, по нашему прогнозу, в 2022 году занятость в Эстонии снова вырастет после двухлетнего спада. Более высокая занятость будет стимулировать рост экономики. Мы также прогнозируем снижение уровня безработицы до 5,6% в этом году и до 5,1% в 2023 году. При высоком спросе нехватка рабочей силы увеличилась во всех секторах экономики. В результате нехватки рабочей силы, высоких инфляционных ожиданий и повышения минимальной заработной платы на 12% рост заработной платы ускорится в среднем до 7,5% в этом году. В первом полугодии инфляция превысит рост заработной платы, но по итогам года покупательная способность населения не снизится. Покупательскую способность населения поддержит также государственная поддержка, компенсирующая рост цен на энергоносители, деньги, изъятые из второй пенсионной ступени, и большой объём депозитов.
Более подробный экономический обзор с графиками, на эстонском языке можно посмотреть в блоге Swedbank здесь:
В полном объёме англоязычный экономический анализ можно прочитать здесь.