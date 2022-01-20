В Тарту придумали, как использовать рождественскую елку после праздников

Ученый-эколог Юри Ярвис объяснил, что для изготовления птичьих домиков из круглой древесины достаточно бензопилы, веревки и шурупов. ”Из городской рождественской елки получится, по всей вероятности, около 15 домиков. Такие домики подходят для тех птиц, которым для гнездования требуются пустоты в дереве, например, для синиц, скворцов, дятлов, сов, а также для некоторые водоплавающих, таких как крохали. Домики подходят также для белки-летяги”, — пояснил Ярвис. Домики можно разместить в парках и лесах. Они подвешиваются на стволе дерева с помощью веревки, чтобы не причинить дереву вреда.

Кроме того, из ели сделают ступени для туристической тропы вдоль реки в направлении района Квиссентали, чтобы в сырую погоду можно сухими ногами идти по тропе. Протяженность тропы от городского бассейна до Квиссентали составляет почти два километра, и недавно на тропе установили три металлических переходных мостика.

На этот раз рождественскую ель в Тарту привезли из местечка Лупи (деревня Колорейно, волость Выру). Город Тарту ждал предложений по рождественской елке от тех землевладельцев, которые по каким-то причинам планировали в ближайшем будущем срубить большую ель.