19.01.2022, 17:17
ГРАФИК | Рекордно низкая цена на электричество будет в четверг утром(6)
Foto: Argo Ingver
Самое время поставить будильник на 2 часа утра.
В четверг биржевая цена на электричество будет рекордно низкой с двух до четырех часов утра — ниже 10 евро за мегаватт-час. Свыше 100 евро за мегаватт-час цена поднимется утром, с 6 часов и продержится до позднего вечера. После этого цена опять упадет.
Самая выгодная цена завтра — до четырех часов утра, 8.89 мегаватт-час. Самая дорогая в два часа дня. Средняя цена в четверг 98.9 евро за мегаватт-час. Средняя цена за декабрь — 202.65 за мегаватт-час. Год назад в декабре цена была 45.49 евро за мегаватт-час.
Самая выгодная цена завтра — до четырех часов утра, 8.89 мегаватт-час. Самая дорогая в два часа дня. Средняя цена в четверг 98.9 евро за мегаватт-час. Средняя цена за декабрь — 202.65 за мегаватт-час. Год назад в декабре цена была 45.49 евро за мегаватт-час.