Какие тайны скрывают подземелья и казематы под Нарвой?
О нарвских подземельях и казематах существует много легенд, а одна из них особенно захватывающая.
Бастион Врангель (он же бастион ”Пакс”) был построен в 1670-е годы, когда Нарва принадлежала Шведскому королевству.
Бастион Пакс единственный сохранившийся бастион не перестроенный Эриком Дальбергом, был построен в 1676-1680 годах и носил имя шведского фельдмаршала Германа Врангеля (1587-1643). В Нарве жили представители семьи Врангелей и для них был построен дом, который позже был известен как дом персидских купцов. Но так же этот бастион мог быть назван в честь более знаменитого сына Германа Врангеля — легендарного фельдмаршала Карла Густава Врангеля (1613-1676).
Это окруженное каменными стенами земляное укрепление защищало город от пушечного огня и прикрывало восточные ворота в крепость. С бастионом Пакс, а точнее с его казематом, связана легенда о пленении ростовского архиепископа Арсения, основанная на вполне реальных событиях.
Родился архиепископ в 1697 году во Владимире-Волынском в семье православного священника. Происходил из польской шляхты. Он получил хорошее образование, учился в духовной школе Владимира-Волынского, во Львовской школе риторики, затем Киевской духовной академии. В 1716 году Арсений был направлен в Черниговскую епархию в Спасский монастырь Новгорода-Северского проповедником. В 1718 году иеродиакон Арсений вновь поступил в Киевскую духовную академию ”для слушания философии и богословия” .
С 40-ых годов XVIII века года занимался проверкой духовенства на соответствие их моральному и академическому уровню занимаемой должности. Арсений Мацеевич отказался присягать и Елизавете Петровне, считая унизительными для архиерейского сана слова: "исповедаю же с клятвою крайнего судию сея Коллегии быти Самую Всероссийскую монархиню Государыню нашу всемилостивейшую”.
Елизавета разрешила не произносить Арсению этого выражения, однако присягу он так и не принёс. Тем не менее, это никак не отразилось на карьере и жизни Арсения. А вот с императрицей Екатериной II отношения Арсения не сложились, он стал единственным из архиереев, кто открыто выступил проти секуляризации церковных земель. Начиная с 5 марта 1763 года, Арсений подавал в Святейший Синод один протест за другим против отнятия монастырских вотчин и против вмешательства светских лиц в духовные дела. Синод подал доклад императрице о поступках Арсения. Императрица рассмотрела доклад и повелела, чтобы сам Синод митрополита Арсения ”судил как своего члена и злонамеренного преступника”.
14 апреля, при приезде в Москву, Арсения арестовали и на заседании Синода Арсения присудили извергнуть из архиерейского сана, расстричь из монашества, а затем предать суду светскому, согласно которому, за оскорбление её Величества Арсения должны были казнить смертью. Арсения извергли из священства и сослали сначала в Ферапонтов монастырь, позже местом ссылки Арсения стал Николо-Корельский монастырь.
В ссылке Арсений продолжал жестко критиковать екатерининскую политику. В 1767 году Арсений был расстрижен из монашеств в крестьяне и, по легенде, посажен в темницу бастиона ”Пакс” в Нарве.
Документы свидетельствуют, что накануне отправления его в ссылку генерал-прокурору князю Вяземскому, было дано предписание предупредить ревельского оберкоменданта Муравьева, чтобы он принял в свое ведение один из казематов крепости в Выборге, в Нарве или в Ревеле: пустой, ничем не занятый, однако ж крепкий и к житию способный, отдельный от жилья и протапливал его до особого повеления.
По нарвскому преданию, архиепископ Арсений был заключен в казематах бастиона ”Пакс”. Арсений был человек слабый телом, но сильный духом. Говорят, его истязали каждый день, но раны чудесным образом затягивались. Так продолжалось довольно долго, но вот нарвское начальство получило приказ казнить узника. В назначенный час Арсений был выведен в поле. Тут же выстроили солдат, которые должны были исполнить приговор.
Но в самую решительную минуту передали распоряжение императрицы о помиловании, смертная казнь была заменена пожизненным заключением.
Он был переведён и посажен под стражу в Ревеле под именем ”некоего мужика” Андрея Враля. Там он и скончался скончался 28 февраля 1772 года, погребён в Ревеле в Успенском приделе Никольской церкви.
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