Какие тайны скрывают подземелья и казематы под Нарвой?

О нарвских подземельях и казематах существует много легенд, а одна из них особенно захватывающая.

Бастион Врангель (он же бастион ”Пакс”) был построен в 1670-е годы, когда Нарва принадлежала Шведскому королевству.

Бастион Пакс единственный сохранившийся бастион не перестроенный Эриком Дальбергом, был построен в 1676-1680 годах и носил имя шведского фельдмаршала Германа Врангеля (1587-1643). В Нарве жили представители семьи Врангелей и для них был построен дом, который позже был известен как дом персидских купцов. Но так же этот бастион мог быть назван в честь более знаменитого сына Германа Врангеля — легендарного фельдмаршала Карла Густава Врангеля (1613-1676).

Это окруженное каменными стенами земляное укрепление защищало город от пушечного огня и прикрывало восточные ворота в крепость. С бастионом Пакс, а точнее с его казематом, связана легенда о пленении ростовского архиепископа Арсения, основанная на вполне реальных событиях.

Родился архиепископ в 1697 году во Владимире-Волынском в семье православного священника. Происходил из польской шляхты. Он получил хорошее образование, учился в духовной школе Владимира-Волынского, во Львовской школе риторики, затем Киевской духовной академии. В 1716 году Арсений был направлен в Черниговскую епархию в Спасский монастырь Новгорода-Северского проповедником. В 1718 году иеродиакон Арсений вновь поступил в Киевскую духовную академию ”для слушания философии и богословия” .

С 40-ых годов XVIII века года занимался проверкой духовенства на соответствие их моральному и академическому уровню занимаемой должности. Арсений Мацеевич отказался присягать и Елизавете Петровне, считая унизительными для архиерейского сана слова: "исповедаю же с клятвою крайнего судию сея Коллегии быти Самую Всероссийскую монархиню Государыню нашу всемилостивейшую”.