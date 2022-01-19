Новости Эстонии
19.01.2022, 19:08

Везде пишут про нарастающий конфликт Украины и России. Будет ли Эстония укреплять границы?

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Отвечают Силы обороны
Танки НАТО прибыли в Эстонию
Foto: Ardi H, Eesti Kaitsevägi
Как отреагирует Эстония на неспокойную ситуацию в сфере безопасности?

Конфликт между Россией и Украиной накаляется. По данным украинской разведки и зарубежных СМИ, Россия стягивает военную технику и 127 000 солдат к границам с Украиной. В феврале пройдут совместные учения Беларуси и России, в которых задействуют 13 тысяч солдат. Как передает NYT, семьи российских дипломатов в Украине покидают страну.

Например, Швеция из-за напряжения между НАТО и Россией направила дополнительные военные подразделения на остров Готланд. Финляндия на фоне всего этого публично заявила, что страна может войти в НАТО, если этого захочет.

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