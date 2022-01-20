20.01.2022, 10:47
Найдена 10-летняя девочка, пропавшая в Таллинне
ФОТО: PPA
Илона ушла из дома защиты детей в понедельник утром и должна была поехать в школу на общественном транспорте. В школе она не появилась. Сегодня вечером 10-летняя девочка сама вернулась в дом защиты детей.
Ежегодно в полицию поступает до 3000 заявлений о несовершеннолетних, самовольно покинувших дом, школу или приемную семью. Причина, по которой дети убегают, в основном связана с семейными или психологическими проблемами.
Просим всех, кто видел Илону или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.
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