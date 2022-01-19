В рамках переписи населения переписано примерно полмиллиона человек. Анкету можно заполнить до вечера субботы!

До сих пор активнее всего заполняют вопросник жители города Тарту и Харьюского уезда, где по состоянию на вчерашний день (18.01) анкеты заполнили 42% жителей в возрасте от 15 лет и старше. В Ида-Вируском уезде этот показатель по-прежнему самый низкий — около 17%. Наиболее активно заполняют анкеты женщины в возрасте 40-65 лет, а самая низкая активность в старших возрастных группах и среди мужчин в возрасте 20-35 лет.

”До завершения переписи остались считанные дни. Благодарю всех, кто уже заполнил электронную анкету. При этом прошу всех тех, кто отложил заполнение вопросника на последнюю минуту, все же найти время и заполнить э-анкету переписи. Стоит также убедиться, что члены семьи уже заполнили э-анкету, так как мы ожидаем, что каждый дает за себя ответы сам. По возможности помогите также более старшим родственникам принять участие в опросе через интернет”, — сказала руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила.

Особенно ждут ответов от тех, кто включен в обязательную выборку переписи и получил соответствующее приглашение письмом по почте. ”С людьми, включенными в выборку, но по какой-либо причине не ответившими через интернет, в течение февраля свяжется переписчик, чтобы провести опрос уже по телефону или, в крайнем случае, в ходе визита на дом. Однако намного удобнее заполнить анкету в интернете прямо сейчас — в таком случае в феврале переписчик к вам уже не обратится”, — отметила Осила.

Электронный вопросник можно заполнить по адресу perepis.ee до вечера субботы, 22 января, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Заполнение анкеты потребует около пяти минут на человека. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно начиная с июня и до конца 2022 года.

Процент заполнивших электронную анкету переписи по уездам (по состоянию на 18.01):

· Город Тарту — 42,3%

· Тартуский уезд (не включая Тарту) — 40,5%

· Раплаский уезд — 36,9%