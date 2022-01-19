В рамках переписи населения переписано примерно полмиллиона человек. Анкету можно заполнить до вечера субботы!(16)
На сегодня, 19 января, посредством электронного опроса переписано около 500 000 человек, то есть 37% населения Эстонии. До субботы Департамент статистики ожидает, что заполнить э-анкету переписи населения могут все жители Эстонии. Заполнение анкеты на одного человека требует всего лишь пять минут.
До сих пор активнее всего заполняют вопросник жители города Тарту и Харьюского уезда, где по состоянию на вчерашний день (18.01) анкеты заполнили 42% жителей в возрасте от 15 лет и старше. В Ида-Вируском уезде этот показатель по-прежнему самый низкий — около 17%. Наиболее активно заполняют анкеты женщины в возрасте 40-65 лет, а самая низкая активность в старших возрастных группах и среди мужчин в возрасте 20-35 лет.
”До завершения переписи остались считанные дни. Благодарю всех, кто уже заполнил электронную анкету. При этом прошу всех тех, кто отложил заполнение вопросника на последнюю минуту, все же найти время и заполнить э-анкету переписи. Стоит также убедиться, что члены семьи уже заполнили э-анкету, так как мы ожидаем, что каждый дает за себя ответы сам. По возможности помогите также более старшим родственникам принять участие в опросе через интернет”, — сказала руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила.
Особенно ждут ответов от тех, кто включен в обязательную выборку переписи и получил соответствующее приглашение письмом по почте. ”С людьми, включенными в выборку, но по какой-либо причине не ответившими через интернет, в течение февраля свяжется переписчик, чтобы провести опрос уже по телефону или, в крайнем случае, в ходе визита на дом. Однако намного удобнее заполнить анкету в интернете прямо сейчас — в таком случае в феврале переписчик к вам уже не обратится”, — отметила Осила.
Электронный вопросник можно заполнить по адресу perepis.ee до вечера субботы, 22 января, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. Заполнение анкеты потребует около пяти минут на человека. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно начиная с июня и до конца 2022 года.
Дополнительная информация: perepis.ee.
Процент заполнивших электронную анкету переписи по уездам (по состоянию на 18.01):
· Город Тарту — 42,3%
· Харьюский уезд (не включая Таллинн) –42,2%
· Тартуский уезд (не включая Тарту) — 40,5%
· Раплаский уезд — 36,9%
· Хийуский уезд — 35,3%
· Ляэнеский уезд — 34,7%
· Ярваский уезд — 34,5%
· Саареский уезд — 34,5%
· Ляэне-Вируский уезд — 33,6%
· Вильяндиский уезд — 33,4%
· Пярнуский уезд — 32,6%
· Пылваский уезд — 31,1%
· Йыгеваский уезд — 30,7%
· Выруский уезд — 30,2%
· Taллинн — 30%
· Валгаский уезд — 27%
· Ида-Вируский уезд — 16,6%