Экономика
19.01.2022, 19:58

Wise вводит 18-недельный оплачиваемый отцовский отпуск

 
Wise'i kontor
Foto: Wise
Компания Wise ввела в действие новую политику отпусков, которая будет действовать в офисах по всему миру. Для работников в Эстонии это будет означать, что если по закону отцовский отпуск по уходу за ребенком составляет 30 дней, то работники Wise получат 18 недель, то есть 126 дней.

Компания Wise решила ввести единую минимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком и общую политику отпусков для всех своих 3000 работников. Ее цель — создать лучший и более справедливый общемировой стандарт, когда работники Wise будут иметь гибкие условия, чтобы можно было работать вне зависимости от местонахождения. Изменения — это часть глобального обновления политики отпусков в Wise, которая должна предоставить работникам больше времени.

Начиная с января 2022 года, всем работникам Wise доступно следующее оплачиваемое свободное время (PTO — paid time off).

Отпуск по уходу за ребенком:

-18 недель полностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком при рождении или усыновлении, при условии, что человек на момент рождения ребенка или усыновления проработал в Wise больше 1 года. Это правило действует вне зависимости от пола работника.
-10 дней полностью оплачиваемого отпуска при прерывании беременности. Это действует вне зависимости от того, случилось это с работником Wise, партнером работника или с суррогатной матерью.

Дополнительный оплачиваемый отпуск:

- 33 дня основного отпуска в год, в том числе местные государственные праздники.
- 3 дня в году для себя, чтобы люди могли организовать свою жизнь — работник Wise может использовать это для ”управления своей жизнью”, общего расслабления или чтобы сделать какие-то дела, например, сходить со своим питомцем к ветеринару.
- 6 недель оплачиваемого отпуска — за каждые проработанные четыре года работник, помимо основного отпуска, получает 6 недель оплачиваемого.
- 15 оплачиваемых дней по болезни.
- 5 дней в году, которые можно получить в случае кризисной ситуации или на время траура, при необходимости это время можно продлить.

Минимальные стандарты применяются везде, даже в том случае, если это больше, чем принято на местном рынке. На рынках, где существующие стандарты превышают новые правила политики Wise, стандарты продолжают действовать и дальше. Новые минимальные правила применяются только там, где они лучше, чем те, что действуют на данный момент.

Примеры изменений:

Отпуск по беременности и отцовский отпуск в США увеличивается с 16 до 18 оплачиваемых недель.
Отпуск по беременности и по рождению ребенка в Малайзии увеличивается с 9 до 18 оплачиваемых недель.
В Австралии и Великобритании добавляется 5 дней оплачиваемого отпуска по болезни.

Основатель и исполнительный директор Wise Кристо Кяэрманн: ”Мы в Wise являемся международной командой и действуем без границ. Применяя правила минимального отпуска для всех членов команды по всему миру, мы устанавливаем стандарт баланса свободного и рабочего времени. Нам знакомо оспаривание status quo и изменение положения дел к лучшему вне зависимости от того, где люди проживают”.

Руководитель отдела по персоналу Wise Хейли Букур (Senior People Leader): ”Мы видим, что люди хотят настоящих компенсаций, которые действительно исправят их баланс между рабочим временем и частной жизнью. Вопрос уже не в фишках офиса, а в создании действительно лучшего рабочего места. Надеемся, что выравнивание минимальных требований по всему миру даст возможность лучше и более справедливо соблюдать работникам Wise баланс, вне зависимости от того, где они находятся”.

О компании Wise

Wise — международная технологическая компания, которая создает лучший способ движения денег по всему миру. На счете Wise люди могут хранить деньги в 56 валютах, совершать международные переводы и платить за рубежом. Крупные компании и банки используют технологии Wise и сеть трансграничных платежей, что означает, что в будущем всем и всегда будут доступны деньги без границ. Миссия Wise — облегчить людям жизнь и сохранить их деньги.

Компания Wise была основана в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном. Речь идет об одной из самых быстрорастущих прибыльных технологических компаний, нотируемых на Лондонской бирже с индексом WISE.

Услугами Wise пользуются более 10 миллионов частных и бизнес-клиентов, и каждый месяц компания совершает международные платежи на общую сумму в 5 миллиардов фунтов, экономя своим клиентам более миллиарда

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