Wise вводит 18-недельный оплачиваемый отцовский отпуск

Компания Wise решила ввести единую минимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком и общую политику отпусков для всех своих 3000 работников. Ее цель — создать лучший и более справедливый общемировой стандарт, когда работники Wise будут иметь гибкие условия, чтобы можно было работать вне зависимости от местонахождения. Изменения — это часть глобального обновления политики отпусков в Wise, которая должна предоставить работникам больше времени.

Начиная с января 2022 года, всем работникам Wise доступно следующее оплачиваемое свободное время (PTO — paid time off).

Отпуск по уходу за ребенком:

-18 недель полностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком при рождении или усыновлении, при условии, что человек на момент рождения ребенка или усыновления проработал в Wise больше 1 года. Это правило действует вне зависимости от пола работника.

-10 дней полностью оплачиваемого отпуска при прерывании беременности. Это действует вне зависимости от того, случилось это с работником Wise, партнером работника или с суррогатной матерью.

Дополнительный оплачиваемый отпуск:

- 33 дня основного отпуска в год, в том числе местные государственные праздники.

- 3 дня в году для себя, чтобы люди могли организовать свою жизнь — работник Wise может использовать это для ”управления своей жизнью”, общего расслабления или чтобы сделать какие-то дела, например, сходить со своим питомцем к ветеринару.

- 6 недель оплачиваемого отпуска — за каждые проработанные четыре года работник, помимо основного отпуска, получает 6 недель оплачиваемого.

- 15 оплачиваемых дней по болезни.

- 5 дней в году, которые можно получить в случае кризисной ситуации или на время траура, при необходимости это время можно продлить.