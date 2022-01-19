Wise вводит 18-недельный оплачиваемый отцовский отпуск
Компания Wise решила ввести единую минимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком и общую политику отпусков для всех своих 3000 работников. Ее цель — создать лучший и более справедливый общемировой стандарт, когда работники Wise будут иметь гибкие условия, чтобы можно было работать вне зависимости от местонахождения. Изменения — это часть глобального обновления политики отпусков в Wise, которая должна предоставить работникам больше времени.
Начиная с января 2022 года, всем работникам Wise доступно следующее оплачиваемое свободное время (PTO — paid time off).
Отпуск по уходу за ребенком:
-18 недель полностью оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком при рождении или усыновлении, при условии, что человек на момент рождения ребенка или усыновления проработал в Wise больше 1 года. Это правило действует вне зависимости от пола работника.
-10 дней полностью оплачиваемого отпуска при прерывании беременности. Это действует вне зависимости от того, случилось это с работником Wise, партнером работника или с суррогатной матерью.
Дополнительный оплачиваемый отпуск:
- 33 дня основного отпуска в год, в том числе местные государственные праздники.
- 3 дня в году для себя, чтобы люди могли организовать свою жизнь — работник Wise может использовать это для ”управления своей жизнью”, общего расслабления или чтобы сделать какие-то дела, например, сходить со своим питомцем к ветеринару.
- 6 недель оплачиваемого отпуска — за каждые проработанные четыре года работник, помимо основного отпуска, получает 6 недель оплачиваемого.
- 15 оплачиваемых дней по болезни.
- 5 дней в году, которые можно получить в случае кризисной ситуации или на время траура, при необходимости это время можно продлить.
Минимальные стандарты применяются везде, даже в том случае, если это больше, чем принято на местном рынке. На рынках, где существующие стандарты превышают новые правила политики Wise, стандарты продолжают действовать и дальше. Новые минимальные правила применяются только там, где они лучше, чем те, что действуют на данный момент.
Примеры изменений:
Отпуск по беременности и отцовский отпуск в США увеличивается с 16 до 18 оплачиваемых недель.
Отпуск по беременности и по рождению ребенка в Малайзии увеличивается с 9 до 18 оплачиваемых недель.
В Австралии и Великобритании добавляется 5 дней оплачиваемого отпуска по болезни.
Основатель и исполнительный директор Wise Кристо Кяэрманн: ”Мы в Wise являемся международной командой и действуем без границ. Применяя правила минимального отпуска для всех членов команды по всему миру, мы устанавливаем стандарт баланса свободного и рабочего времени. Нам знакомо оспаривание status quo и изменение положения дел к лучшему вне зависимости от того, где люди проживают”.
Руководитель отдела по персоналу Wise Хейли Букур (Senior People Leader): ”Мы видим, что люди хотят настоящих компенсаций, которые действительно исправят их баланс между рабочим временем и частной жизнью. Вопрос уже не в фишках офиса, а в создании действительно лучшего рабочего места. Надеемся, что выравнивание минимальных требований по всему миру даст возможность лучше и более справедливо соблюдать работникам Wise баланс, вне зависимости от того, где они находятся”.
О компании Wise
Wise — международная технологическая компания, которая создает лучший способ движения денег по всему миру. На счете Wise люди могут хранить деньги в 56 валютах, совершать международные переводы и платить за рубежом. Крупные компании и банки используют технологии Wise и сеть трансграничных платежей, что означает, что в будущем всем и всегда будут доступны деньги без границ. Миссия Wise — облегчить людям жизнь и сохранить их деньги.
Компания Wise была основана в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном. Речь идет об одной из самых быстрорастущих прибыльных технологических компаний, нотируемых на Лондонской бирже с индексом WISE.
Услугами Wise пользуются более 10 миллионов частных и бизнес-клиентов, и каждый месяц компания совершает международные платежи на общую сумму в 5 миллиардов фунтов, экономя своим клиентам более миллиарда