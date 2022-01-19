Потребители воды в Эстонии более экономны, чем в среднем по Европе

Крупными потребителями воды также являются бассейны и спа-центры — если предположить, что все жители ЕС ходят в бассейн и подсчитать среднее значение, потребление воды в бассейне на человека в день составит 150 литров.

Приблизительно 15 литров бытовой воды европейцы ежедневно используют для мытья рук, 40 литров для ванны или душа и столько же для туалета, 6 литров для приготовления пищи и 7 литров для мытья посуды, 10 литров для уборки и 20 литров для стирки.

В Европейском союзе же среднее потребление воды для бытовых нужд намного выше: согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды — в среднем 358 ванн воды на жителя в год. Если использовать всю бытовую воду в душе, средний европеец будет проводить в душе 103 часа в год. В 2020 году больше всего воды потребляли в Швейцарии , Италии и Португалии . А самыми экономными потребителями были жители Словакии , Мальты и Эстонии.

Средний житель Таллинна и Харьюмаа в прошлом году использовал около 35 989 литров бытовой воды. Бытовая вода — это вода, используемая для питья, приготовления пищи и других бытовых нужд. Учитывая, что средняя ванна вмещает 150 литров воды, в прошлом году один человек использовал около 240 ванн воды.

Данные Tallinna Vesi показывают, что в 2021 году средний частный потребитель в Таллинне использовал 98,6 литров воды в день. Примерно столько же воды жители столицы потребляли в 2020 году, а вот по сравнению с 2019 годом бытовое потребление увеличилось в среднем на 5–10 литров на человека в сутки. По сравнению с периодом до пандемии коронавируса люди больше остаются дома — работая, учась и проводя свободное время. Коммерческие помещения, такие как офисы, отели, аквапарки, спа и спортивные клубы, потребляют сегодня меньше воды, чем раньше, поэтому можно утверждать, что среднее потребление воды на человека существенно не изменилось.

Ежегодно берут тысячи проб питьевой воды

Питьевая вода из-под крана соответствует очень высоким стандартам качества, для проверки и гарантирования которых в Эстонии ежедневно берут десятки проб. Например, в 2021 году Tallinna Vesi взяла в Таллинне и Харьюмаа 3058 проб воды, то есть в среднем по 8 проб воды в день. Кроме того, пробы воды берут и другие поставщики услуг водоснабжения по всей Эстонии.

Эстонская питьевая вода очень высокого качества

Согласно статистике Tallinna Vesi, в 2021 году всем требованиям соответствовали 99,6% проб воды, взятых в Таллинне — столице Эстонии с наибольшим количеством потребителей. Для обеспечения стабильно высокого качества водопроводной воды и поддержания чистоты окружающей среды постоянно выполняются модернизация и техническое обслуживание водопроводной сети.

Ежегодно прокладывают тысячи метров новых водопроводных и канализационных трасс. В 2021 году компания Tallinna Vesi реконструировала в Харьюмаа 16 000 метров водопроводных и канализационных труб. Это абсолютный рекорд и на 7500 метров новых водопроводных и канализационных труб больше, чем годом ранее. Крупнейшие трассы водоснабжения были реконструированы в Таллинне на бульваре Кадака, на улицах Поска, Сирби и Эрика, а также на Мустамяэ теэ, Кохила теэ и Мустакиви теэ.

Ежедневно на крупнейшей в Эстонии станции очистки сточных вод очищают 133 000 кубометров воды

Станция очистки сточных вод на Пальяссааре в Таллинне обслуживает более 450 000 жителей столицы и близлежащих волостей. Ежедневно здесь очищают 133 000 м³ сточных вод, а очищенная вода сбрасывается в Балтийское море.

Станция очищает сточные воды на трех различных этапах — в результате вода начинает соответствовать всем требованиям и ее можно сбрасывать в море. Об очень высоком уровне очистки сточных вод свидетельствует исключительно низкое содержание азота и фосфора в сбрасываемых в море водах. В 2021 году на очистных сооружениях на Пальяссааре было установлено новое современное оборудование, позволяющее очищать сточные воды более эффективно, что напрямую влияет на поддержание качества сбрасываемой в Балтийское море воды на очень хорошем уровне.

Каждый может многое сделать для защиты окружающей среды. Чистую бытовую воду нужно использовать экономно — например, в душе расходуется меньше воды, чем в ванне, а посудомоечная машина тратит меньше воды, чем при мытье посуды вручную. Мы также можем сэкономить, с помощью домашней сантехники — задействовав самостоятельно закрывающиеся смесители, установив на кран насадку для экономии воды или используя двойной смывной бачок для унитаза. Хотя перед сбросом в море сточные воды проходят тщательную очистку, не следует спускать в канализацию пищевые отходы и мусор, которым не место в природе — в итоге в окружающую среду попадет меньше микропластика и химикатов.