19.01.2022, 13:10
ВИДЕО | "Выход не найден". Центристы и реформисты снова не договорились о мерах поддержки в связи с удорожанием энергоресурсов(16)
Центристы и реформисты сегодня утром опять не пришли к общему знаменателю относительно мер компенсации возросших расходов на электроэнергию. Лидер Центристской партии Юри Ратас сказал, что вышло так, как обычно.
”Как уже стало традицией, дискуссия случилась, но, к сожалению, на данный момент нельзя сказать, что она завершена. Выход не найден”, — заявил Ратас.
По его словам, центристы по-прежнему хотят, чтобы правительственные меры помогли как частным потребителям, так и предприятиям при минимальной бюрократии.
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