ВИДЕО | "Выход не найден". Центристы и реформисты снова не договорились о мерах поддержки в связи с удорожанием энергоресурсов

”Как уже стало традицией, дискуссия случилась, но, к сожалению, на данный момент нельзя сказать, что она завершена. Выход не найден”, — заявил Ратас.

По его словам, центристы по-прежнему хотят, чтобы правительственные меры помогли как частным потребителям, так и предприятиям при минимальной бюрократии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.