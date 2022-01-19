Разрешено ли следить за работниками при помощи камеры?

Умные камеры видеонаблюдения сообщают о запрещенной деятельности на территории или в здании. ”Иногда нарушения совершаются с недобрыми намерениями, а иногда это просто ошибка”, — отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Сообщите работнику о камере

Однако следует знать, что нельзя обращаться с камерами легкомысленно. По словам советника по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро, работодатель должен быть готов объяснить и обосновать, почему необходимо использовать камеры видеонаблюдения. Если в поле зрения камеры попадают работники, клиенты или партнеры, на видном месте обязательно должна быть табличка, извещающая о видеоохране.

Где установить камеру?

Если вы хотите установить видеоохрану, следует продумать, какие и где камеры должны находиться. При этом необходимо обратить внимание и на то, что приватность и чувство безопасности работников не должны пострадать из-за постоянного видеонаблюдения.

Точное месторасположение камеры зависит от того, для предотвращения каких опасностей она используется — проанализировав это, можно решить, что должно попадать в поле зрения камеры, а что нет. ”Несомненно, камеры нельзя ставить в помещениях, предназначенных не для выполнения рабочих обязанностей, а для использования работниками частным образом: например, это туалет и душевые, раздевалки, шкафчики работников и зоны отдыха”, — сказала Иро.

Для того чтобы соблюсти все правила и эффективно установить камеры, лучше обратиться за советом к экспертам в области безопасности.

Предотвращение и предостережение идут рука об руку

Камеры видеонаблюдения особенно важны для наблюдения за окрестностями зданий и территорий или на больших складах, то есть в местах, где нет дверей и окон, на которые можно было бы установить, например, магнитные датчики. ”Нередко злоумышленники, лишь только увидев, что на объекте есть камеры видеонаблюдения, передумывают идти туда”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Технологически продвинутые варианты могут при помощи различных аналитических функций самостоятельно охранять территорию объекта, регистрировать пересечение периметра, опасность возгорания (повышение температуры, опасность пожара или дым на объекте). Видеосистемы играют очень важную роль и в предотвращении, и в предостережении, поскольку помогают предупредить множество потенциальных проблемных ситуаций: нарушение режима передвижения на объекте, кражи и прочие виновные деяния.