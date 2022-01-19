За сутки в Эстонии выявлено 3159 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 19 января в больнице находятся 315 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 223 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 178, или 80%, не вакцинированы и 45, или 20%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 42 новых истории болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом, все не были вакцинированы: 70-летний мужчина, 84-летняя женщина и 89-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 10 963 результата теста, из которых 3 159 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 144,3 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 220,4 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 4 640 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 469. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 350 579 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62%.

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