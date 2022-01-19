Исследование: жители Таллинна высоко ценят услуги общественного транспорта

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич отметил, что ежегодный опрос жителей столицы позволяет выяснить, что горожане считают важным в работе общественного транспорта, что в свою очередь позволяет лучше организовать данную услугу. „Удовлетворенность общественным транспортом Таллинна сильно выросла за последние несколько лет. ”Если в 2010 году работа общественного транспорта получила 3,6 балла, в 2014–3,93, то уже в 2017 году оценка выросла до 4,13, а сейчас достигла 4,25 баллов по пятибалльной шкале”, — объяснил председатель правления добавив также, что во время коронакризиса ожидания пассажиров относительно чистоты и безопасности общественного транспорта были особенно высокими и TLT как поставщик услуг смог высоко поднять планку качества услуг и пассажиры это оценили. ”Несмотря на напряженную ситуацию, вызванную коронакризисом, удовлетворенность пассажиров растет. Популярность автобуса как вида общественного транспорта возросла с появлением новых газовых автобусов. Исследование подтверждает, что благодаря положительным изменениям общественный транспорт в Таллинне стал более удобным и выгодным с точки зрения логистики. Мы всегда претворяли полученные отзывы в жизнь, и нам приятно видеть, что удовлетворенность наших граждан также растет из года в год”, — прокомментировал Бородич, добавив, что