Исследование: жители Таллинна высоко ценят услуги общественного транспорта(5)
Предприятие Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) вместе с социологической фирмой Turu-uuringute AS провели опрос жителей столицы относительно их уровня удовлетворенности общественным транспортом. Опрос показал, что 85% опрошенных довольны услугами, предоставляемыми TLT. Это лучший результат за последние пять лет.
Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич отметил, что ежегодный опрос жителей столицы позволяет выяснить, что горожане считают важным в работе общественного транспорта, что в свою очередь позволяет лучше организовать данную услугу. „Удовлетворенность общественным транспортом Таллинна сильно выросла за последние несколько лет. ”Если в 2010 году работа общественного транспорта получила 3,6 балла, в 2014–3,93, то уже в 2017 году оценка выросла до 4,13, а сейчас достигла 4,25 баллов по пятибалльной шкале”, — объяснил председатель правления добавив также, что во время коронакризиса ожидания пассажиров относительно чистоты и безопасности общественного транспорта были особенно высокими и TLT как поставщик услуг смог высоко поднять планку качества услуг и пассажиры это оценили. ”Несмотря на напряженную ситуацию, вызванную коронакризисом, удовлетворенность пассажиров растет. Популярность автобуса как вида общественного транспорта возросла с появлением новых газовых автобусов. Исследование подтверждает, что благодаря положительным изменениям общественный транспорт в Таллинне стал более удобным и выгодным с точки зрения логистики. Мы всегда претворяли полученные отзывы в жизнь, и нам приятно видеть, что удовлетворенность наших граждан также растет из года в год”, — прокомментировал Бородич, добавив, что
По словам Дениса Бородича, согласно результатам исследования, общественный транспорт в Таллинне по-прежнему является важным способом передвижения.
”Городским транспортом пользуется 81 процент респондентов. Например, результат предыдущего опроса был на уровне 77%. Ежедневно услугами автобусов пользуется 32% опрошенных, трамваями и троллейбусами — по 8%”, — сказал Бородич.
Помимо роста популярности общественного транспорта, вырос также уровень удовлетворенности организацией работы городского транспорта. ”Если сравнить с предыдущим опросом, оценка работы всего общественного транспорта выросла. Больше всего люди ценят трамвайное сообщение, но и другие виды транспорта не отстают”, — сказал Бородич добавив также, что разные оценки были обусловлены также и тем, в каком районе проводился опрос. ”Например, автобусное сообщение получило высокую оценку у жителей Хааберсти и Пыхья-Таллинна, трамвайное сообщение — у жителей Кесклинна и троллейбусы — у жителей Мустамяэ. Это показывает, что предназначенный для разных районов общественный транспорт точно выполняет свою работу”, — привел пример Бородич.
Организация работы общественного транспорта получила самую высокую оценку среди самой молодой целевой группой 15-19 лет и двумя старшими возрастными группами 50-59 лет и старше 60 лет. ”Удовлетворенность нашими услугами выше всего среди тех групп, которые, по нашим данным, также больше всего ездят на общественном транспорте. Если говорить по столичным районам, то больше всего пассажиров общественного транспорта мы видим в Мустамяэ, Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ, а уровень удовлетворенность выше всего в Пыхья-Таллинне и Хааберсти”, — прокомментировал председатель правления TLT.
Если говорить о нововведениях городского транспорта, то пассажиры больше всего поддерживают внедрения в работы электрических автобусов — 70% пользователей общественного транспорта поддерживают эту идею. ”Кроме того, 67% пассажиров довольны появлением в Таллинне газовых автобусов и 63% выступили за строительство новых трамвайных маршрутов. Для нас это хороший показатель того, на чем предпочитают ездить наши пассажиры и приятно видеть, что видение пассажиров и наше транспортное будущее совпадают”, — сказал Бородич.