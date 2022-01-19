Новости Эстонии
19.01.2022, 08:20

Зарплата гендиректора Департамента полиции и погранохраны выросла до 6300 евро

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Elmar Vaher
Foto: Madis Veltman
Министр внутренних дел Кристиан Яани утвердил повышение месячного оклада гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера до 6300 евро с 1 января.

В прошлом году зарплата Вахера составляла 6000 евро. Заместители гендиректора Криста Аас, Янне Пикма и Эгерт Беличев с этого года будут получать основную зарплату в 5000 евро вместо прежних 4800 евро, пишет rusERR.

Эльмар Вахер возглавляет Департамент полиции и погранохраны с 2013 года.

Ранее, как писал rus.err.ee, Яани повысил зарплаты руководителям Спасательного департамента.

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