19.01.2022, 08:20
Зарплата гендиректора Департамента полиции и погранохраны выросла до 6300 евро(4)
Foto: Madis Veltman
Министр внутренних дел Кристиан Яани утвердил повышение месячного оклада гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера до 6300 евро с 1 января.
В прошлом году зарплата Вахера составляла 6000 евро. Заместители гендиректора Криста Аас, Янне Пикма и Эгерт Беличев с этого года будут получать основную зарплату в 5000 евро вместо прежних 4800 евро, пишет rusERR.
Эльмар Вахер возглавляет Департамент полиции и погранохраны с 2013 года.
Ранее, как писал rus.err.ee, Яани повысил зарплаты руководителям Спасательного департамента.
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