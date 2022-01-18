Конституционная комиссия направила на первое чтение поправки в Закон о государственной границе

Инициированный фракцией Isamaa законопроект создаст правовую основу для предотвращения попыток массового нелегального пересечения границы и для высылки мигрантов в страну, из которой или через которую они попали в Эстонию.

Председатель комиссии Тоомас Кивимяги сказал, что комиссия поддерживает завершение первого чтения законопроекта, так как проблема существует. ”Правового регулирования недостаточно для эффективного предотвращения массового нелегального пересечения границы. Это признает и Правительство Республики”, — сказал Кивимяги. Однако, по его словам, это не означает единогласного одобрения текста законопроекта.

”Круг тем, связанных с законопроектом, гораздо шире. К тому же мы не можем игнорировать взятые Эстонией международные обязанности, — сказал Кивимяги. — Я считаю, что если мы оставим законопроект в производстве, то это ускорит разработку необходимых поправок к закону, работа над которыми уже ведется в Министерстве внутренних дел”. Он выразил надежду, что через несколько недель выяснится, станут ли эти поправки частью этого законопроекта или отдельным законопроектом.

Член комиссии Урмас Рейнсалу, который представил законопроект, отметил, что инициаторы предложили внести в Закон о государственной границе два изменения, которые позволят более эффективно защищать территорию Эстонии от массового нелегального пересечения границы или его попыток. Рейнсалу уточнил, что на данный момент в этой части в нашем законодательстве есть пробел.

Согласно поправкам, из соображений безопасности Департамент полиции и пограничной охраны будет обязан препятствовать массовому нелегальному пересечению границы и при его попытках отказывать в принятии ходатайства о международной защите. Нелегально попавшие в Эстонию мигранты должны быть высланы в страну, из которой или через которую они попали в Эстонию.

В заседании приняли участие руководитель отдела гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Рут Аннус и советник Эле Руссак.

Комиссия решила направить инициированный фракцией Isamaa проект закона о внесении изменений в Закон о государственной границе (489 SE) на первое чтение пленарному заседанию, которое состоится 25 января. Комиссия предложила завершить первое чтение законопроекта.