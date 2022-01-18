Как действовать при несчастном случае на работе и с кого требовать компенсацию ущерба? Отвечает юрист
Поскольку в начале нового года уже произошло несколько несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, юрист адвокатского бюро Pallo & Partnerid Лийна Лухт напоминает как работникам, так и работодателям, как действовать в случае несчастного случая на работе.
Первым шагом в предотвращении несчастных случаев на производстве является составление анализа рисков рабочей среды, который является обязательным для всех работодателей. В ходе анализа рисков работодатель определяет факторы опасности рабочей среды, при необходимости измеряет их параметры и оценивает риски для здоровья и безопасности работника. На основании результатов анализа рисков работодатель также должен составить план действий по снижению возможных рисков.
Однако составление анализа рисков само по себе не поможет, если план действий, основанный на анализе рисков, на практике не применяется. Поэтому важно, чтобы работодатели сделали безопасность и здравоохранение частью повседневной жизни предприятия — следили за тем, чтобы работники правильно использовали необходимые для работы машины, оборудование, инструменты, вещества, средства индивидуальной защиты, и при необходимости инструктировали их, прилагали к рабочим местам пояснительные краткие инструкции по безопасности, уведомления и маркировку, а также регулярно проверяли гигиену и безопасность труда, проводя внутренние проверки и аудиты.
По словам юриста адвокатского бюро Pallo & Partnerid Лийны Лухт, несчастные случаи могут произойти и в том случае, если составлен правильный анализ рисков и он образцово выполняется. ”Даже на рабочем месте, где работодатель принял все необходимые меры для обеспечения безопасности труда, несчастный случай не исключается либо из-за наложения неблагоприятных обстоятельств, либо из-за невнимательности, либо по причине какого-либо другого обстоятельства. При этом важно знать юридические нюансы — кому нужно сообщить о несчастном случае, в какой срок, кто начинает расследование и каковы обязанности работодателя. Например, следует знать, что если пострадавший не сообщит о несчастном случае, он останется без предусмотренной законом компенсации по болезни, которую Больничная касса выплачивает в случае несчастного случая на работе или его осложнения со второго дня заболевания в размере 100%,” — добавила Лухт.
Лухт выделяет пять важных моментов, как действовать в случае несчастного случая на работе:
1. Если работник получил травму в результате несчастного случая на работе, следует вызвать первую помощь, а в случае более серьезного повреждения здоровья позвонить на номер экстренной помощи, где при необходимости можно получить инструкции по оказанию помощи пострадавшему. Здесь важно знать, что если пострадавший не сообщит о несчастном случае на работе, он будет лишен предусмотренной законом компенсации по болезни, которую Больничная касса выплачивает в случае несчастного случая на работе или его осложнения, начиная со второго дня заболевания, в пределах 100%, максимум 182 дня.
2. Работник должен при первой возможности сообщить о несчастном случае работодателю. При несчастных случаях, не критичных по времени, целесообразно сделать это в форме, позволяющей письменное воспроизведение (напр., по электронной почте или в сообщении).
3. Если результатом несчастного случая на производстве является смерть или явно серьезная травма, например, открытый перелом, масштабные раны, ампутация конечностей, пальцев рук и ног, работодатель обязан уведомить о таком несчастном случае Трудовую инспекцию, а также полицию о несчастном случае на работе со смертельным исходом.
4. Работодатель должен организовать расследование несчастного случая на работе в течение десяти рабочих дней после такого случая, но в случае временной нетрудоспособности, серьезных телесных повреждений или смерти расследование следует начать немедленно и в течение трёх дней представить в Трудовую инспекцию и потерпевшему или защитнику его интересов отчет о несчастном случае на работе, форму которого можно найти в приложении 2 к Постановлению №75 Правительства Республики „Порядок регистрации, извещения и расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания”.
5. При необходимости Трудовая инспекция также расследует несчастные случаи на производстве и информирует работодателя о решении начать расследование. Инспектор труда организует расследование обстоятельств и причин несчастного случая на работе в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о начале расследования такого несчастного случая, но при необходимости может продлить этот срок.
Компенсация ущерба и расходов
Несомненно, важным вопросом для работника является также вопрос о возмещении ущерба и расходов, связанных с несчастным случаем на работе. Как правило, если работодатель нарушил свои обязанности по гигиене и безопасности труда, работник имеет право требовать от работодателя компенсации как расходов, понесенных вследствие причинения вреда здоровью, так и моральный ущерб. Обычно, имущественный ущерб заключается в расходах на лечение и уменьшении доходов работника, в связи с чем работник может требовать возмещения в размере дохода, который он получил бы, если бы ущерб здоровью не был нанесен. Материальный ущерб также может быть связан с дополнительными расходами, вызванными производственной травмой, такими как расходы на протезы, вспомогательные средства и отпускаемые по рецепту лекарства. Моральный ущерб призван компенсировать боль, страдания и снижение качества жизни. В последние годы в качестве одной из крупнейших компенсаций за моральный ущерб при несчастных случаях на производстве суд присудил 9 000 евро. В этом деле имел место несчастный случай на производстве, в результате которого у работника была выявлена постоянная потеря трудоспособности в результате производственной травмы и нарушение подвижности и функции легких, соответствующее средней степени инвалидности. При незначительных телесных повреждениях размер компенсации морального ущерба обычно составляет от 1 000 до 2 000 евро.
В случае смерти работника от работодателя можно дополнительно потребовать возмещения расходов на похороны в разумном размере, и в случае, если умерший работник на момент смерти имел вытекающее из закона обязательство содержать другое лицо, работодатель должен выплачивать этому лицу разумную денежную компенсацию, которая соответствовала бы размеру содержания, которое умерший предоставил бы в течение своей ожидаемой продолжительности жизни.
В случае иска о возмещении ущерба важно отметить, что при возникновении судебного спора суд при определении размера компенсации также учитывает долю самого пострадавшего лица в возникновении ущерба. Таким образом, если несчастный случай на производстве произошел хотя бы частично из-за обстоятельств, вытекающих из самого работника, или в результате опасности (например, работник не использовал предусмотренные им средства индивидуальной защиты), суд уменьшает возмещение ущерба в той мере, в какой эти обстоятельства или опасность привели к возникновению ущерба.
Ответственность члена правления работодателя
Если работодатель в связи с несчастным случаем на производстве выплатил работнику компенсацию и тем самым понес ущерб вследствие нарушения обязанности, распространяющейся на какого-либо члена правления, и которая также заключается в обеспечении соблюдения требований по гигиене и безопасности труда, то у коммерческого объединения может возникнуть право на возмещение в размере уплаченного возмещения ущерба в отношении члена правления коммерческого товарищества. Член правления обязан проявлять должную осмотрительность перед коммерческим объединением, что означает, что член правления обязан действовать добросовестно, в соответствии с законом, в интересах коммерческого объединения и избегать причинения ему вреда. Чтобы освободиться от ответственности, член правления должен доказать, что при соблюдении требований гигиены и безопасности труда он действовал с должной осмотрительностью предпринимателя.
Уголовно-правовая ответственность
Кроме того, как в случае коммерческого объединения, так и в случае члена правления может возникнуть вопрос о уголовно-правовой ответственности, если из-за несоблюдения требований гигиены и безопасности труда человеку причинен серьезный вред здоровью или смерть. В случае члена правления наказанием может быть денежное наказание или тюремное заключение сроком до пяти лет. В случае юридического лица штрафом является денежное наказание.