Как действовать при несчастном случае на работе и с кого требовать компенсацию ущерба? Отвечает юрист

Лухт выделяет пять важных моментов, как действовать в случае несчастного случая на работе:

1. Если работник получил травму в результате несчастного случая на работе, следует вызвать первую помощь, а в случае более серьезного повреждения здоровья позвонить на номер экстренной помощи, где при необходимости можно получить инструкции по оказанию помощи пострадавшему. Здесь важно знать, что если пострадавший не сообщит о несчастном случае на работе, он будет лишен предусмотренной законом компенсации по болезни, которую Больничная касса выплачивает в случае несчастного случая на работе или его осложнения, начиная со второго дня заболевания, в пределах 100%, максимум 182 дня.

2. Работник должен при первой возможности сообщить о несчастном случае работодателю. При несчастных случаях, не критичных по времени, целесообразно сделать это в форме, позволяющей письменное воспроизведение (напр., по электронной почте или в сообщении).

3. Если результатом несчастного случая на производстве является смерть или явно серьезная травма, например, открытый перелом, масштабные раны, ампутация конечностей, пальцев рук и ног, работодатель обязан уведомить о таком несчастном случае Трудовую инспекцию, а также полицию о несчастном случае на работе со смертельным исходом.

4. Работодатель должен организовать расследование несчастного случая на работе в течение десяти рабочих дней после такого случая, но в случае временной нетрудоспособности, серьезных телесных повреждений или смерти расследование следует начать немедленно и в течение трёх дней представить в Трудовую инспекцию и потерпевшему или защитнику его интересов отчет о несчастном случае на работе, форму которого можно найти в приложении 2 к Постановлению №75 Правительства Республики „Порядок регистрации, извещения и расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания”.

5. При необходимости Трудовая инспекция также расследует несчастные случаи на производстве и информирует работодателя о решении начать расследование. Инспектор труда организует расследование обстоятельств и причин несчастного случая на работе в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о начале расследования такого несчастного случая, но при необходимости может продлить этот срок.

Компенсация ущерба и расходов