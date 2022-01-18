Экономика
18.01.2022, 13:55

Государство выделит крупнейшему проекту экономики замкнутого цикла 1,7 млн евро

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ФОТО: Ragn-Sells

Посредством программы прикладных исследований Фонда развития предпринимательства (EAS) государство выделит 1,7 миллиона евро на прикладные исследования второго этапа проекта по обогащению сланцевой золы дочерней компании Ragn-Sells OSA.

Это позволит компаниям совместно с учеными Тартуского университета и Таллиннского технического университета и международными исследовательскими лабораториями провести промышленные испытания следующего уровня по производству карбоната кальция.

По словам руководителя проекта Алара Салусте, не осталось никаких сомнений в том, возможно ли производство карбоната кальция из сланцевой золы. Сейчас мы целенаправленно двигаемся в том направлении, чтобы через 3–4 года в Эстонии можно было начать производить единственный в своем роде климатически позитивный карбонат кальция. Вклад EAS только подтверждает интерес эстонского государства в участии в проекте и содействии его успешности. ”При поддержке программы прикладных исследований мы сможем довести до конца крайне необходимые исследования, которые завершатся испытаниями технологии в промышленных масштабах, чтобы в числе прочего в достаточном количестве произвести материал для выпускающих пилотные продукты партнеров, который они, в свою очередь, смогут испытать и валидировать. Одновременно с этим мы продолжим исследовать, как после удаления кальция можно было бы извлечь дополнительное сырье из оставшегося материала”, — отметил Салусте.

По словам возглавляющего программу прикладных исследований EAS Мадиса Раукаса, программа создана, чтобы помочь предприятиям осуществлять инвестиции на раннем этапе исследований и разработки, в результате чего они смогут извлечь выгоду из новых или существенно усовершенствованных технологий, продуктов и услуг, что поможет им увеличить оборот и улучшить портфель продукции. ”В последние двадцать лет ведущими силами экосистемы инновации и стартапов в Эстонии были преимущественно секторы информационно-коммуникационных технологий, финансов и программного обеспечения. Мы рады, что новые подающие надежду тенденции все чаще можно заметить и в других сферах, таких как экономика замкнутого цикла”, — сказал Раукас.

Проект по переработке зол, оставшихся после производства электроэнергии из горючего сланца, сосредоточен на химическом составе зол и возможностях повторного использования содержащихся в них компонентов в производстве различных материалов. В первую очередь планируется производить высококачественный карбонат кальция с использованием 1,3 миллиона тонны сланцевой золы в год. Помимо этого, в ходе производства карбоната кальция будет связываться около 600 000 тонн CO2, производимого другими отраслями промышленности.

Подобные технологии использования отходов помогут уменьшить как нагрузку на окружающую среду в Ида-Вирумаа, так и потребность в добыче природных ресурсов в Европе и мире в целом. Производимый из сланцевой золы карбонат кальция является хорошим примером экономики замкнутого цикла, а уникальным его делает связываемый в ходе производства CO2, в результате чего на рынок будет поступать единственный в своем роде климатически позитивный карбонат кальция.

Инвестиции Ragn Sells в проект уже составили около 2 миллионов евро. В 2021 году программа прикладных исследований Фонда развития предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития выделила 255 269 на промышленные испытания первого уровня и первичный дизайн производственного подразделения. Софинансирование проекта предоставило целевое учреждение Archimedes.

Для запущенного семь лет назад исследовательского проекта по обогащению сланцевой золы компания Ragn-Sellsi AS основала в Эстонии дочернее предприятие RS-OSA Service OÜ. Под руководством предприятия был основан научный консорциум в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Таллиннского технического университета. В прошлом году к исследованиям также примкнули международный производитель напольных покрытий Tarkett и производитель оконных профилей Gealan.

Программа прикладных исследований EAS учреждена, чтобы помочь предприятиям нарастить спрос на научно-исследовательскую деятельность, в результате чего за счет новых или существенно измененных технологий, процессов, продуктов и услуг возрастет их доход. В программу входят консультирование предприятий и поддержка прикладных исследований.

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