Государство выделит крупнейшему проекту экономики замкнутого цикла 1,7 млн евро(2)
Посредством программы прикладных исследований Фонда развития предпринимательства (EAS) государство выделит 1,7 миллиона евро на прикладные исследования второго этапа проекта по обогащению сланцевой золы дочерней компании Ragn-Sells OSA.
Это позволит компаниям совместно с учеными Тартуского университета и Таллиннского технического университета и международными исследовательскими лабораториями провести промышленные испытания следующего уровня по производству карбоната кальция.
По словам руководителя проекта Алара Салусте, не осталось никаких сомнений в том, возможно ли производство карбоната кальция из сланцевой золы. Сейчас мы целенаправленно двигаемся в том направлении, чтобы через 3–4 года в Эстонии можно было начать производить единственный в своем роде климатически позитивный карбонат кальция. Вклад EAS только подтверждает интерес эстонского государства в участии в проекте и содействии его успешности. ”При поддержке программы прикладных исследований мы сможем довести до конца крайне необходимые исследования, которые завершатся испытаниями технологии в промышленных масштабах, чтобы в числе прочего в достаточном количестве произвести материал для выпускающих пилотные продукты партнеров, который они, в свою очередь, смогут испытать и валидировать. Одновременно с этим мы продолжим исследовать, как после удаления кальция можно было бы извлечь дополнительное сырье из оставшегося материала”, — отметил Салусте.
По словам возглавляющего программу прикладных исследований EAS Мадиса Раукаса, программа создана, чтобы помочь предприятиям осуществлять инвестиции на раннем этапе исследований и разработки, в результате чего они смогут извлечь выгоду из новых или существенно усовершенствованных технологий, продуктов и услуг, что поможет им увеличить оборот и улучшить портфель продукции. ”В последние двадцать лет ведущими силами экосистемы инновации и стартапов в Эстонии были преимущественно секторы информационно-коммуникационных технологий, финансов и программного обеспечения. Мы рады, что новые подающие надежду тенденции все чаще можно заметить и в других сферах, таких как экономика замкнутого цикла”, — сказал Раукас.
Проект по переработке зол, оставшихся после производства электроэнергии из горючего сланца, сосредоточен на химическом составе зол и возможностях повторного использования содержащихся в них компонентов в производстве различных материалов. В первую очередь планируется производить высококачественный карбонат кальция с использованием 1,3 миллиона тонны сланцевой золы в год. Помимо этого, в ходе производства карбоната кальция будет связываться около 600 000 тонн CO2, производимого другими отраслями промышленности.
Подобные технологии использования отходов помогут уменьшить как нагрузку на окружающую среду в Ида-Вирумаа, так и потребность в добыче природных ресурсов в Европе и мире в целом. Производимый из сланцевой золы карбонат кальция является хорошим примером экономики замкнутого цикла, а уникальным его делает связываемый в ходе производства CO2, в результате чего на рынок будет поступать единственный в своем роде климатически позитивный карбонат кальция.
Инвестиции Ragn Sells в проект уже составили около 2 миллионов евро. В 2021 году программа прикладных исследований Фонда развития предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития выделила 255 269 на промышленные испытания первого уровня и первичный дизайн производственного подразделения. Софинансирование проекта предоставило целевое учреждение Archimedes.
Для запущенного семь лет назад исследовательского проекта по обогащению сланцевой золы компания Ragn-Sellsi AS основала в Эстонии дочернее предприятие RS-OSA Service OÜ. Под руководством предприятия был основан научный консорциум в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Таллиннского технического университета. В прошлом году к исследованиям также примкнули международный производитель напольных покрытий Tarkett и производитель оконных профилей Gealan.
Программа прикладных исследований EAS учреждена, чтобы помочь предприятиям нарастить спрос на научно-исследовательскую деятельность, в результате чего за счет новых или существенно измененных технологий, процессов, продуктов и услуг возрастет их доход. В программу входят консультирование предприятий и поддержка прикладных исследований.