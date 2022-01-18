Государство выделит крупнейшему проекту экономики замкнутого цикла 1,7 млн евро

Это позволит компаниям совместно с учеными Тартуского университета и Таллиннского технического университета и международными исследовательскими лабораториями провести промышленные испытания следующего уровня по производству карбоната кальция.

По словам руководителя проекта Алара Салусте, не осталось никаких сомнений в том, возможно ли производство карбоната кальция из сланцевой золы. Сейчас мы целенаправленно двигаемся в том направлении, чтобы через 3–4 года в Эстонии можно было начать производить единственный в своем роде климатически позитивный карбонат кальция. Вклад EAS только подтверждает интерес эстонского государства в участии в проекте и содействии его успешности. ”При поддержке программы прикладных исследований мы сможем довести до конца крайне необходимые исследования, которые завершатся испытаниями технологии в промышленных масштабах, чтобы в числе прочего в достаточном количестве произвести материал для выпускающих пилотные продукты партнеров, который они, в свою очередь, смогут испытать и валидировать. Одновременно с этим мы продолжим исследовать, как после удаления кальция можно было бы извлечь дополнительное сырье из оставшегося материала”, — отметил Салусте.

По словам возглавляющего программу прикладных исследований EAS Мадиса Раукаса, программа создана, чтобы помочь предприятиям осуществлять инвестиции на раннем этапе исследований и разработки, в результате чего они смогут извлечь выгоду из новых или существенно усовершенствованных технологий, продуктов и услуг, что поможет им увеличить оборот и улучшить портфель продукции. ”В последние двадцать лет ведущими силами экосистемы инновации и стартапов в Эстонии были преимущественно секторы информационно-коммуникационных технологий, финансов и программного обеспечения. Мы рады, что новые подающие надежду тенденции все чаще можно заметить и в других сферах, таких как экономика замкнутого цикла”, — сказал Раукас.