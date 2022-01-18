Исследование: рабочие места восстанавливаются, но нехватка специалистов может привести к волне банкротств

В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup было опрошено 39 000 работодателей в 40 странах мира. Цель опроса — выяснить планы в отношении найма и ожидания рынка труда в первом квартале года. Оптимизм в отношении найма высок во всем мире: в Европе больше всего рабочих мест планируют создать Нидерланды, Ирландия и Португалия. Повсюду восстанавливается бизнес отелей и ресторанов, в этой сфере вновь активно планируют набор персонала. Однако исследование показывает, что интенсивнее новые рабочие места создают крупные компании, тогда как небольшие организации ведут себя скромнее.

”Хотя многие предприниматели надеялись, что кризис, поразивший мир в прошлом году, в перспективе станет решением проблемы перегрева рынка труда, на самом деле экономика приняла прохладный душ лишь на время, — отметил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Образно говоря, сегодня мы снова в сауне и температура растет. Мы видим это и в Эстонии, работодатели не в состоянии продолжать работать по старинке. Они могут включиться в гонку зарплат или найти более разумные решения — автоматизировать, докупать дефицитные услуги у специалистов, использовать арендованных работников под конкретные проекты. Неизбежно, на всех специалистов на полную ставку просто не хватит. Скорее всего, вскоре нас ждет волна банкротств, поскольку работы и заказов у предпринимателей достаточно, но вот работать некому”.

В рамках исследования работодателей также спрашивали, ожидают ли они, что их сотрудники будут вакцинированы от COVID-19. Активнее всего за обязательную вакцинацию выступают американские и азиатские работодатели, а вот европейцы более скромны в своих запросах. 61% из 39 000 опрошенных работодателей по всему миру заявили, что вакцинация является обязательной для некоторых или всех их сотрудников, а 11% работодателей готовы мотивировать людей различными бонусами. Наиболее высоки ожидания в отношении вакцинации в областях, где невозможна работа из дома или гибридная работа, таких как производство и строительство. 26% работодателей считают вакцинацию нужной, но не поддерживают ее обязательный характер, а 15% опрошенных работодателей считают вакцинацию личным решением, о котором работодателю знать не обязательно.