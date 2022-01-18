В Таллинне представлено почти 3500 ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что первый день подачи ходатайств прошел гладко. ”За один день поступило столько ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление, сколько обычно, например, в случае прожиточного пособия, поступает в течение полутора месяцев. Для приема ходатайств мы наняли 13 работников в районные управы, и при необходимости их число будет увеличено, таким образом мы используем все свои ресурсы для наилучшего обслуживания горожан. — сказала Бешкина. — Для того, чтобы обеспечить быстрое функционирование инфосистемы, через которую проходит подача электронных ходатайств, установлен лимит пользователей, которые одновременно могут в нее войти. Поэтому, пожалуйста, при подаче ходатайств запаситесь временем — если система перегружена, нужно попробовать снова спустя некоторое время. Хочу поблагодарить горожан за понимание — во время активного распространения коронавируса мы просим людей отдать предпочтение электронной среде самообслуживания. Это позволяет, с одной стороны, сэкономить время, а с другой стороны — снизить вероятность распространения вируса. Также прошу людей, владеющих компьютером, помочь с подачей ходатайств своим пожилым близким, чтобы оградить их от распространения вируса”.