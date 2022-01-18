В Таллинне представлено почти 3500 ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление(1)
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что первый день подачи ходатайств прошел гладко. ”За один день поступило столько ходатайств о компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление, сколько обычно, например, в случае прожиточного пособия, поступает в течение полутора месяцев. Для приема ходатайств мы наняли 13 работников в районные управы, и при необходимости их число будет увеличено, таким образом мы используем все свои ресурсы для наилучшего обслуживания горожан. — сказала Бешкина. — Для того, чтобы обеспечить быстрое функционирование инфосистемы, через которую проходит подача электронных ходатайств, установлен лимит пользователей, которые одновременно могут в нее войти. Поэтому, пожалуйста, при подаче ходатайств запаситесь временем — если система перегружена, нужно попробовать снова спустя некоторое время. Хочу поблагодарить горожан за понимание — во время активного распространения коронавируса мы просим людей отдать предпочтение электронной среде самообслуживания. Это позволяет, с одной стороны, сэкономить время, а с другой стороны — снизить вероятность распространения вируса. Также прошу людей, владеющих компьютером, помочь с подачей ходатайств своим пожилым близким, чтобы оградить их от распространения вируса”.
Предназначенная для подачи ходатайств электронная среда самообслуживания открыта по адресу taotlen.tallinn.ee, там же собрано множество вспомогательных материалов, которые упрощают подачу документов. При необходимости подать ходатайство в социальном отделе районной управы по месту регистрации, пожалуйста, запишитесь заранее по телефону. Это поможет работникам районных управ организовать процесс подачи документов так, чтобы ничто не угрожало здоровью посетителей и сотрудников.
Город Таллинн также открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Горожане и представители квартирных товариществ могут задать вопросы по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.
Цель компенсации расходов на электроэнергию, газ и отопление — поддержать семьи среднего и малого достатка при оплате возросших счетов, чтобы смягчить последствия роста цен. Можно подавать ходатайства о частичной компенсации расходов с сентября прошлого по 31 марта текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября.
Выплатой пособия будет заниматься отдел социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек согласно данным регистра народонаселения. За один раз можно ходатайствовать о получении пособия за период до пяти месяцев. Пособие будет выплачиваться горожанам или семьям, чей средний нетто-доход ниже медианной зарплаты 2021 года. В текущем году в случае живущего в одиночку человека эта сумма составляет 1126 евро, домохозяйства из двух взрослых человек — 1689 евро и в случае семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет — 2365 евро.
Определить право на получение пособия и рассчитать его размер можно с помощью онлайн-калькулятора Министерства финансов. На сайте также представлены ответы на часто задаваемые вопросы.