ГРАФИКИ | Высокая смертность стала причиной сокращения численности населения Эстонии(4)
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, в прошлом году количество смертей было чрезвычайно высоким — на 5307 больше, чем рождений. ”Высокая смертность и остававшаяся в последние годы на одном уровне рождаемость обусловили негативный естественный прирост населения. В противовес этому сальдо миграции вновь оказалось положительным — в Эстонию на проживание прибыло на 3678 человек больше, чем отсюда уехало. Однако если раньше положительное сальдо миграции способствовало увеличению численности населения, то в 2021 году этого было уже недостаточно и численность населения сократилась”.
По первоначальным данным, в прошлом году ушли из жизни 18 445 человек, что на 2500 человек больше, чем годом ранее. ”За последнее десятилетие число смертей сохранялось в промежутке 15 000–16 000 и годовые колебания оставались примерно в пределах 300. Однако показатель прошлого года был исключительным. Основательнее проанализировать причины смертей мы сможем весной, когда поступят более точные данные, однако можно предположить, что большую роль сыграли здесь высокое число смертей от коронавируса и жаркое лето”, — добавила Трасберг.
В прошлом году родилось 13 138 детей, или примерно столько же, что и в предыдущем году. Поскольку данные только первоначальные, в них также возможны некоторые изменения.
По данным зарегистрированной миграции, в 2021 году в Эстонию прибыли на проживание 12 280 человек и ее покинули 8602 человека. В сравнении с годом ранее иммиграция увеличилась на 1890 человек и эмиграция — на 1282 человека. ”Согласно первоначальным показателям, как иммиграция, так и эмиграция после действующих в 2020 году ограничений, обусловленных коронавирусом, вновь стали активнее”, — прокомментировала Трасберг. По ее словам, оценивать статистику миграции по первоначальным данным сложнее всего, поскольку показатели миграции будут дополнены не только информацией из Регистра народонаселения, но и данными по незарегистрированной миграции.
Численность населения на протяжении лет
Сто лет назад, или в 1922 году в Эстонии проживали 1 097 733 человека. Самой высокой численность населения была в 1990 году, достигнув 1 570 599 человек. Последние 20 лет численность населения сохранялась в пределах 1,3 миллиона.
В 2000 году численность населения была скорректирована в соответствии с данными переписи населения, и хотя для вычисления этого показателя на сегодняшний день используются различные регистры, перепись по-прежнему занимает важное место. ”Например, по результатам переписи рассчитывается, в каком возрасте женщины в среднем рожают первого ребенка, какими языками владеют жители Эстонии, в каких жилищных условиях они проживают, и насколько велики домохозяйства”, — пояснила Трасберг. В данный момент в стране также проводится перепись населения, в рамках которой Департамент статистики собирает данные преимущественно из регистров, но в дополнение к этому каждого жителя Эстонии в возрасте не младше 15 лет просят заполнить короткую электронную анкету на сайте perepis.ee.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.
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