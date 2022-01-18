Новости Эстонии
18.01.2022, 07:31

ФОТО | Автомобиль врезался в дорожный знак, столб, рекламный щит и дерево, после чего приземлился на крышу

 (2)
Lugeja foto

Возле круговой развязки Хаабрести в Талилнне в понедельник вечером произошла авария.

По имеющимся данным, автомобиль Škoda Octavia под управлением 28-летнего мужчины перед выездом на круг сбил находившийся на островке безопасности дорожный знак, после чего врезался в столб, рекламный щит и дерево и далее приземлился на крыши.

Находившийся в автомобиле пассажир — 30-летний мужчина — был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства аварии установит следствие.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии