18.01.2022, 05:27
Анетт Контавейт блестяще стартовала на Australian Open
Фото: Scanpix
Стартовал первый в этом году теннисный турнир Большого шлема в Австралии. Анетт Контавейт, посеянная под шестым номером, встретилась с чешской теннисисткой Катериной Синяковой (WTA 48).
В прошлый раз наша теннисистка играла против чешки на Кубке Кремля осенью 2021 года. Тогда Анетт Контавейт была сильнее в двух сетах - 6:3, 6:3.
Теперь Анетт победила еще более уверенно - 6:2, 6:3, хотя и заставила поволноваться, упустив свою подачу в самом начале второго сета.
Во втором круге Контавейт сыграет против победительницы пары Астра Шарма (Австралия) - Клара Таусон (Дания).