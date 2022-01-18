18.01.2022, 12:48
Кайя Канепи легко вышла во второй круг австралийского теннисного турнира Большого шлема
Foto: Ago Tammik
В первом туре Australian Open эстонка Кайя Канепи встречалась с Анжеликой Кербер (WTA 20), топовой немецкой теннисисткой, постепенно возвращающейся в элиту.
Начало встречи было равным, но уже вторую свою подачу немка проиграла и Канепи завладела преимуществом. С реализацией были проблемы — Кербер вернула брейк и сравняла — 4:4. Но в решающем гейме эстонка переборола соперницу, выиграв сет 6:4.
Во втором сете Кайя сначала проиграла сво подачу, но тут же сделала брейк и сравняла, опять дожав в концовке — 6:3.