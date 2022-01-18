Теннис
18.01.2022, 12:48

Кайя Канепи легко вышла во второй круг австралийского теннисного турнира Большого шлема

 
Tallink Estonian Open 2021 poolfinaal
Foto: Ago Tammik

В первом туре Australian Open эстонка Кайя Канепи встречалась с Анжеликой Кербер (WTA 20), топовой немецкой теннисисткой, постепенно возвращающейся в элиту.

Начало встречи было равным, но уже вторую свою подачу немка проиграла и Канепи завладела преимуществом. С реализацией были проблемы — Кербер вернула брейк и сравняла — 4:4. Но в решающем гейме эстонка переборола соперницу, выиграв сет 6:4.

Во втором сете Кайя сначала проиграла сво подачу, но тут же сделала брейк и сравняла, опять дожав в концовке — 6:3.

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