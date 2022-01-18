Кайя Канепи легко вышла во второй круг австралийского теннисного турнира Большого шлема

Начало встречи было равным, но уже вторую свою подачу немка проиграла и Канепи завладела преимуществом. С реализацией были проблемы — Кербер вернула брейк и сравняла — 4:4. Но в решающем гейме эстонка переборола соперницу, выиграв сет 6:4.