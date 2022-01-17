17.01.2022, 17:15
У магазина "Котка" в Ласнамяэ загорелась куча тряпья. Посетителей ТЦ эвакуировали(11)
Foto: Argo Ingver
В понедельник около 16 часов рядом с банкоматом у торгового центра «Котка» загорелась куча тряпья. В результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен примерно через час.
Сегодня в 15:42 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что первый этаж торгового центра "Котка" в Ласнамяэ окутан черным дымом. Когда прибыли спасатели, то в здании действительно было полно дыма. Людей из ТЦ эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.
Около 16:00 спасатели обнаружили очаг возгорания. Это была куча тряпья, которая находилась рядом с банкоматом. Пожар был потушен спринклерной системой. Прибывшие на место спасатели окончательно ликвидировали очаг возгорания около пяти часов.