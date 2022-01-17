У магазина "Котка" в Ласнамяэ загорелась куча тряпья. Посетителей ТЦ эвакуировали

Сегодня в 15:42 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что первый этаж торгового центра "Котка" в Ласнамяэ окутан черным дымом. Когда прибыли спасатели, то в здании действительно было полно дыма. Людей из ТЦ эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.