Люди "обрушили" линию регистрации на тестирование на коронавирус. Время ожидания может занять до двух часов

По словам координатора публичного тестирования Тыниса Аллика, на линию 6464848 должны звонить только невакцинированные учащиеся, которые оказались близкоконтактными и хотят забронировать время для сдачи анализа, или их представители.

”Хочу напомнить, что центр телефонного обслуживания 6464848 предназначен только для бронирования времени на сдачу анализа на коронавирус. Получить информацию по вопросам коронавируса можно по телефону 1247”, — подчеркнул Аллик.

По его словам, сейчас, к сожалению, большая часть звонков поступает от людей, которые хотят задать какой-то вопрос, чем занимают линию и заставляют ждать людей, которым нужно зарегистрироваться на тестирование. Также линию занимаю люди, у которых уже есть направление от семейного врача. Эти пациенты могут забронировать время по интернету.

”Также не должны звонить взрослые близкоконтактные. Решением Департамента здоровья их тестирование больше не производится. Также сейчас нет обязательного тестирования по возвращению из путешествия. Люди звонят, чтобы узнать информацию”.

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