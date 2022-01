Уголовное дело Вячеслава Леэдо направлено в суд

Согласно обвинению, в начале 2016-го года сперва из судовой компании Saaremaa Laevakompanii было выведено четыре миллиона евро, когда судовая компания Saaremaa Laevakompanii приобрела акции Акционерного общества AS Holostov Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более пяти миллионов евро, но справедливая цена которых была примерно один миллион.

Летом того же года судовая компания Saaremaa Laevakompanii учредила четыре новых товарищества с ограниченной ответственностью, которым совершила отчуждение находившихся в её собственности четырёх паромов, после чего эти четыре товарищества с ограниченной ответственностью были проданы предприятиям, находящимся в полном объёме под контролем АО AS Holostov Kinnisvarahaldus. Согласно обвинению, эти сделки экономически не были целесообразными и необходимыми для судовой компании Saaremaa Laevakompanii, а также снова нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.

Далее в обвинении вменяется в вину то, что в начале 2018-го года Вячеслав Леэдо организовал создание нового и находящегося под его контролем товарищества с ограниченной ответственностью, в пользу которого были отданы в залог акции АО AS Holostovi Kinnisvarahaldus, находящиеся в собственности судовой компании Saaremaa Laevakompanii. При этом созданное товарищество с ограниченной ответственностью наделили правом совершать отчуждение отданных в залог акций. Согласно обвинению, отдача акций в залог таким образом не в интересах судовой компании Saaremaa Laevakompanii и целью этих действий являлось усложнить обеспечение требований кредиторов в случае банкротства судовой компании Saaremaa Laevakompanii.

В последнюю очередь обвинение предъявлено в том, что с одобрения Вячеслава Леэдо весной 2018-го года было фальсифицировано датированное 2006-м годом гарантийное письмо, согласно которому для исполнения обязанностей судовая компания Saaremaa Laevakompanii дала АО AS Saare Finants (АО AS Holostov Kinnisvarahaldus является правопреемником этого акционерного общества) гарантию перед ТОО OÜ Narva-Line на сумму 300 миллионов крон. После этого АО AS Holostovi Kinnisvarahaldus использовало фальсифицированное гарантийное письмо, чтобы заявить исковое заявление к судовой компании Saaremaa Laevakompanii, которое Уездный суд удовлетворил и взыскал с судовой компании Saaremaa Laevakompanii 18,9 миллионов евро.