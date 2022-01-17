Уголовное дело Вячеслава Леэдо направлено в суд

Бывшему члену совета судовой компании Saaremaa Laevakompanii Вячеславу Леэдо и другим обвиняемым прокуратура вменяет в вину то, что своими начавшимися в 2016-м году действиями они сознательно и значительно нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.

Согласно обвинению, в начале 2016-го года сперва из судовой компании Saaremaa Laevakompanii было выведено четыре миллиона евро, когда судовая компания Saaremaa Laevakompanii приобрела акции Акционерного общества AS Holostov Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более пяти миллионов евро, но справедливая цена которых была примерно один миллион.

Летом того же года судовая компания Saaremaa Laevakompanii учредила четыре новых товарищества с ограниченной ответственностью, которым совершила отчуждение находившихся в её собственности четырёх паромов, после чего эти четыре товарищества с ограниченной ответственностью были проданы предприятиям, находящимся в полном объёме под контролем АО AS Holostov Kinnisvarahaldus. Согласно обвинению, эти сделки экономически не были целесообразными и необходимыми для судовой компании Saaremaa Laevakompanii, а также снова нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.

Далее в обвинении вменяется в вину то, что в начале 2018-го года Вячеслав Леэдо организовал создание нового и находящегося под его контролем товарищества с ограниченной ответственностью, в пользу которого были отданы в залог акции АО AS Holostovi Kinnisvarahaldus, находящиеся в собственности судовой компании Saaremaa Laevakompanii. При этом созданное товарищество с ограниченной ответственностью наделили правом совершать отчуждение отданных в залог акций. Согласно обвинению, отдача акций в залог таким образом не в интересах судовой компании Saaremaa Laevakompanii и целью этих действий являлось усложнить обеспечение требований кредиторов в случае банкротства судовой компании Saaremaa Laevakompanii.