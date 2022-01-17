Уголовное дело Вячеслава Леэдо направлено в суд(3)
Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководящих работников судовой компании Saaremaa Laevakompanii, в котором обвинения были предъявлены всего шести физическим лицам и одному юридическому лицу.
Бывшему члену совета судовой компании Saaremaa Laevakompanii Вячеславу Леэдо и другим обвиняемым прокуратура вменяет в вину то, что своими начавшимися в 2016-м году действиями они сознательно и значительно нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.
Согласно обвинению, в начале 2016-го года сперва из судовой компании Saaremaa Laevakompanii было выведено четыре миллиона евро, когда судовая компания Saaremaa Laevakompanii приобрела акции Акционерного общества AS Holostov Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более пяти миллионов евро, но справедливая цена которых была примерно один миллион.
Летом того же года судовая компания Saaremaa Laevakompanii учредила четыре новых товарищества с ограниченной ответственностью, которым совершила отчуждение находившихся в её собственности четырёх паромов, после чего эти четыре товарищества с ограниченной ответственностью были проданы предприятиям, находящимся в полном объёме под контролем АО AS Holostov Kinnisvarahaldus. Согласно обвинению, эти сделки экономически не были целесообразными и необходимыми для судовой компании Saaremaa Laevakompanii, а также снова нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.
Далее в обвинении вменяется в вину то, что в начале 2018-го года Вячеслав Леэдо организовал создание нового и находящегося под его контролем товарищества с ограниченной ответственностью, в пользу которого были отданы в залог акции АО AS Holostovi Kinnisvarahaldus, находящиеся в собственности судовой компании Saaremaa Laevakompanii. При этом созданное товарищество с ограниченной ответственностью наделили правом совершать отчуждение отданных в залог акций. Согласно обвинению, отдача акций в залог таким образом не в интересах судовой компании Saaremaa Laevakompanii и целью этих действий являлось усложнить обеспечение требований кредиторов в случае банкротства судовой компании Saaremaa Laevakompanii.
В последнюю очередь обвинение предъявлено в том, что с одобрения Вячеслава Леэдо весной 2018-го года было фальсифицировано датированное 2006-м годом гарантийное письмо, согласно которому для исполнения обязанностей судовая компания Saaremaa Laevakompanii дала АО AS Saare Finants (АО AS Holostov Kinnisvarahaldus является правопреемником этого акционерного общества) гарантию перед ТОО OÜ Narva-Line на сумму 300 миллионов крон. После этого АО AS Holostovi Kinnisvarahaldus использовало фальсифицированное гарантийное письмо, чтобы заявить исковое заявление к судовой компании Saaremaa Laevakompanii, которое Уездный суд удовлетворил и взыскал с судовой компании Saaremaa Laevakompanii 18,9 миллионов евро.
Прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ пояснил, что для прокуратуры важно отстаивать честную экономическую среду и препятствовать ситуациям, в которых успеха возможно достичь нечестным поведением: ”На сегодняшний день мы собрали достаточно доказательств того, чтобы обвинять прежних руководящих работников судовой компании Saaremaa Laevakompanii в сознательном принятии решений, являющихся убыточными для коммерческого товарищества. Исполнением решений был нанесён значительный вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii и таким образом, интересам кредиторов”.
”Нужно подчеркнуть, что обвинение является гипотезой прокуратуры, которую нужно будет доказать и в суде. Дело имеется с более сложным уголовным делом и можно сделать прогноз, что судебное производство будет напряжённым и интенсивным. Вне зависимости от вида преступления прокуратура крепко стоит за интересы потерпевших лиц. Раскрытие таких крупных и сложных экономических преступлений, а также вынесение их на суд общественности точно поможет обеспечить честную и прозрачную экономическую среду”, пояснил прокурор по особым делам Туулемяэ.
Со слов руководителя бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, в уголовном производстве было установлено, что обвиняемые проводили нерациональные сделки с имуществом должника и для создания фиктивного требования фальсифицировали гарантийное письмо, которое использовали для получения преимущества перед другими кредиторами в банкротном производстве. ”Таким образом, пытались в качестве крупнейшего кредитора достичь контроля над банкротным производством судовой компании Saaremaa Laevakompanii, освободиться от исполнения требований других кредиторов и избежать ответственности. В данном случае мы говорим об очень крупных, достигающих миллионов евро требованиях возмещения ущерба, которых согласно обвинению желали избежать. Интересы кредиторов в банкротном производстве должны быть защищены, а также нужно нести ответственность за плохие коммерческие решения и свои долги”, сказал Лаур.
Потерпевшие лица заявили гражданские иски в размере 20 миллионов евро. Для обеспечения как гражданских исков, так и требований криминального дохода, в уголовном деле арестовано имущество и применены судебные ипотеки в размере 14 миллионов евро.
Суд назначил предварительное заседание на 30 марта.
Уголовное производство проводило бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции и руководила им Ляэнаская окружная прокуратура.