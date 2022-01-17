Суд разрешил крупнейшей в Эстонии гидроэлектростанции продолжить деятельность

”Я рад, что благодаря решению суда ГЭС может продолжать работу, но меня возмущает, что в то время, когда в стране не хватает производственных мощностей, а люди страдают от высоких цен на электроэнергию, для производства возобновляемой энергии необходимо оспаривать в суде незаконные и злонамеренные действия Департамента окружающей среды”, — сказал Вахур Кивистик, руководитель компании Wooluvabrik, владеющей гидроэлектростанцией Линнамяэ.

Он отметил, то Департамент окружающей среды выступает против четко выраженной в 2019-м году позиции правительства, согласно которой защита рыб в Линнамяэ не превалирует над охраной памятников старины и социально-экономическими ценностями. ”Нынешнее правительство не изменило этой позиции, поэтому чиновники Департамента окружающей среды, работающие против решения правительства, должны быть наказаны”, — сказал Кивистик.

Департамент окружающей среды, подавший ходатайство о закрытии гидроэлектростанции и сносе плотины, с целью обеспечения доступа нерестовой рыбе, отказался продлить разрешение на водопользование для производства электроэнергии до конца этого года. Таким решением Департамент окружающей среды лишает гидроэлектростанцию, находящуюся под охраной памятников старины, государственной поддержки для проведения необходимых работ по реконструкции. Департамент сельскохозяйственных регистров и информации PRIA назначил Линнамяэской гидроэлектростанции субсидию на реконструкцию в размере 140 000 евро с дополнительным условием, что Wooluvabrik OÜ должен предоставить специальное разрешение на водопользование, действительное до конца 2022-го года.