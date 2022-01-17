Суд разрешил крупнейшей в Эстонии гидроэлектростанции продолжить деятельность(3)
Таллиннский административный суд предварительным постановлением о правовой защите приостановил попытку Департамента окружающей среды закрыть с 30-го июня крупнейшую в Эстонии гидроэлектростанцию Линнамяэ, сообщается в пресс-релизе ГЭС.
”Я рад, что благодаря решению суда ГЭС может продолжать работу, но меня возмущает, что в то время, когда в стране не хватает производственных мощностей, а люди страдают от высоких цен на электроэнергию, для производства возобновляемой энергии необходимо оспаривать в суде незаконные и злонамеренные действия Департамента окружающей среды”, — сказал Вахур Кивистик, руководитель компании Wooluvabrik, владеющей гидроэлектростанцией Линнамяэ.
Он отметил, то Департамент окружающей среды выступает против четко выраженной в 2019-м году позиции правительства, согласно которой защита рыб в Линнамяэ не превалирует над охраной памятников старины и социально-экономическими ценностями. ”Нынешнее правительство не изменило этой позиции, поэтому чиновники Департамента окружающей среды, работающие против решения правительства, должны быть наказаны”, — сказал Кивистик.
Департамент окружающей среды, подавший ходатайство о закрытии гидроэлектростанции и сносе плотины, с целью обеспечения доступа нерестовой рыбе, отказался продлить разрешение на водопользование для производства электроэнергии до конца этого года. Таким решением Департамент окружающей среды лишает гидроэлектростанцию, находящуюся под охраной памятников старины, государственной поддержки для проведения необходимых работ по реконструкции. Департамент сельскохозяйственных регистров и информации PRIA назначил Линнамяэской гидроэлектростанции субсидию на реконструкцию в размере 140 000 евро с дополнительным условием, что Wooluvabrik OÜ должен предоставить специальное разрешение на водопользование, действительное до конца 2022-го года.
Суд признал неверным решение Департамента окружающей среды о продлении разрешения на специальное водопользование только до июня 2022-го года, поскольку это нанесет Wooluvabrik большой и неоправданный ущерб. Отказывая в продлении разрешения на воду, Департамент окружающей среды с 2013-го года пытается уничтожить гидроэлектростанцию и водохранилище Линнамяэ, в связи с чем производить электроэнергию и сохранять экологические ценности в течение последних нескольких лет можно только благодаря правовой защите, предоставленной судом.
Канцлер юстиции ранее заявлял, что окончательное решение о сохранении водохранилища должно быть принято правительством. Правительство Юри Ратаса высказало мнение, что электростанция и водохранилище должны быть сохранены, но постановления правительства пока нет.
Важность Линнамяэской электростанции для региональной энергетической безопасности подтверждается как Советом по энергетике Академии наук, так и Университетом естественных наук. Департамент национального наследия и волость Йыэляхтме отстаивают позицию, согласно которой плотина, электростанция и водохранилище представляют собой единое целое, нуждающееся в сохранении.
Уникальная экологическая среда обитания обеспечивает сохранение летучих мышей в природоохранных базах, а также сохранение исторических поселений. На одной чаше весов находится круглогодичное снабжение двух тысяч домохозяйств зеленым электричеством, а на другой — почти 1000 взрослых лососевых рыб. Плотина была взята под охрану культурного наследия в 2015 году как самое красивое промышленное сооружение в Эстонской Республике до Второй мировой войны.