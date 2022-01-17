Карточные платежи по всей Эстонии были нарушены

В редакцию обратились несколько взволнованных читателей и сообщили, что по всей Эстонии не работают карточные платежи.

Директор по развитию Pankade Kaardikeskuse AS Калле Ваалма подтвердил, что с 10 часов утра услуга, действительно, нарушена. Он сказал,что они активно занимаются устранением неполадок.

В 11:25 Ваалма сообщил, что 80% неисправности устранено и в ближайшее время люди должны снова получить возможность расплачиваться картой и осуществлять банковские операции, что и произошло после полудня.

Причина неисправности устанавливается.