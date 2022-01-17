17.01.2022, 12:11
Карточные платежи по всей Эстонии были нарушены(9)
обновлено в 12:56
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня утром карточные платежи по всей Эстонии оказались нарушены, к настоящему моменту проблема решена.
В редакцию обратились несколько взволнованных читателей и сообщили, что по всей Эстонии не работают карточные платежи.
Директор по развитию Pankade Kaardikeskuse AS Калле Ваалма подтвердил, что с 10 часов утра услуга, действительно, нарушена. Он сказал,что они активно занимаются устранением неполадок.
В 11:25 Ваалма сообщил, что 80% неисправности устранено и в ближайшее время люди должны снова получить возможность расплачиваться картой и осуществлять банковские операции, что и произошло после полудня.
Причина неисправности устанавливается.